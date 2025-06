El oportunismo político de Claudia López: estos tres videos la dejan en evidencia sobre Gustavo Petro, Iván Duque y Juan Manuel Santos

Sus palabras sobre Gustavo Petro también fueron puestas a la luz pública. En entrevista con SEMANA, ella manifestó lo siguiente sobre la relación de su administración con el Ejecutivo que ya era presidido por él: “Yo me siento contenta, no solo me siento bien. Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa, me ilusiona esta época de cambio”.