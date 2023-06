El Partido Conservador presentó una proposición para archivar la reforma a la salud; también algunos congresistas de Alianza Verde

El oficialismo del Partido Conservador definitivamente no respalda la reforma a la salud que hoy promueve el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Así lo hicieron público en una proposición que radicaron a la plenaria de la Cámara de Representantes este martes 6 de junio donde pidieron el archivo de la controvertida iniciativa.

En el documento que divulgó la colectividad, donde se observan las firmas de los parlamentarios que respaldan que se eche para abajo el proyecto, se lee: “archívese el proyecto de ley 339 de 2023 acumulado de los proyectos 340 de 2023, proyecto de ley 341 y 344, por medio del cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Desde hace más de un mes, incluso, después de la llegada del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el conservatismo se paró en la raya y le dijo al país y al gobierno, que no votaría positivo el articulado de la reforma a la salud.

🚨Partido Conservador solicita formalmente el archivo del proyecto de #ReformaALaSalud presentado por el Gobierno Nacional. 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/bGHLsDk5tV — Partido Conservador (@soyconservador) June 6, 2023

De hecho, la veeduría de la colectividad procedió a sancionar al congresista Jorge Alexander Quevedo porque, entre otras cosas, respaldó la iniciativa del gobierno desde la Comisión Séptima de la Cámara por donde ingresó la iniciativa.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ha sido enfático en que su colectividad no respalda la reforma a la salud.

“Que se sientan tranquilos que el Partido Conservador es un partido que camina con la frente en alto. Un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder. Que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Un partido que tiene identidad. Un partido que tiene dignidad. Un partido que hoy en la Comisión Séptima le está diciendo que no a una reforma a la salud que va en detrimento de todos los colombianos”, dijo en su momento.

El Partido Conservador insiste en oponerse a la reforma a la salud. - Foto: Partido Conservador

El problema para la reforma a la salud es que esta es la segunda proposición de archivo que está radicada en el Congreso. Una de ellas es de un sector de la Alianza Verde y otro que hace parte de la coalición Centro Esperanza.

Dicha proposición fue firmada por las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, que hacen parte de la coalición de gobierno, pero quienes no tuvieron problema en marcar distancia de la Casa de Nariño frente al estudio y trámite de la iniciativa.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, ha insistido en su oposición a la reforma a la salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

También los representantes Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad; Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo; Camilo Avendaño, entre otros dirigentes.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, uno de los dirigentes que más conoce la reforma que inició con Carolina Corcho y ahora, la que transformó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que “deberían hacerles caso” a los congresistas que pidieron al gobierno que retire la iniciativa.

El estudio y aprobación de la reforma a la salud se le está complicando al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“La reforma a la salud en su versión actual no mejorará la prestación de servicios y representa un gran riesgo para los pacientes”, afirmó.

Alejandro Gaviria, ha hecho varios cuestionamientos a la reforma. Incluso, su posición crítica contra la iniciativa le costó su puesto como ministro de Educación en el gobierno Petro.

Las proposiciones de archivo evidencian que cada vez más partidos políticos no están mirando con buenos ojos la aprobación de los proyectos del gobierno. Menos tras los escándalos que le costaron la cabeza al presidente al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y a la jefe de gabinete, Laura Sarabia.