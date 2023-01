El presidente Gustavo Petro volvió a salir del país, ¿cuál fue su destino?

El presidente Gustavo Petro definitivamente arrancó el año con una agenda bastante apretada a nivel internacional. En apenas 24 días que van de este 2023, el mandatario ya ha estado en Brasil, Venezuela, Chile, Suiza y ahora volvió a subirse al avión para aterrizar en un nuevo destino, con el fin de cumplir con la agenda de Estado previamente establecida.

Aunque los viajes internacionales de los presidentes de la República pueden tener en algunas ocasiones una gran trascendencia en la agenda global del país y conseguir avances significativos para el comercio exterior, también son duramente criticados por un sector de la opinión pública, que no se explica por qué un mandatario se gasta grandes sumas de dinero en comitivas habiendo tantas necesidades de gasto en el territorio nacional.

Sólo este año el presidente Pertro ha estado en Brasil, Venezuela, Chile y Suiza - Foto: Cancillería

No obstante, hay que aclarar que esta agenda no es que se le ocurra de la nada al presidente Petro sino que ya está previamente establecida por su equipo de gobierno y los compromisos internacionales que debe cumplir el país.

Justamente este fue el motivo por el que Petro tuvo que volver a salir del país, esta vez con rumbo a Buenos Aires, Argentina, donde se realizará la Cumbre de Estado de la CELAC. La instalación del evento, a cargo del presidente de ese país, Alberto Fernández, está programada para las 8 de la mañana.

Petro llegó a Buenos Aires acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.

La intervención de Petro en esta cumbre está programada para las 9 de la mañana, en la que se espera que haga referencia a la integración comercial regional basada en el desarrollo sostenible.

El presidente Gustavo Petro estuvo la semana pasada en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial - Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

Durante su estancia en la capital argentina, el jefe de Estado tendrá también encuentros bilaterales con mandatarios y directivos de organismos internacionales, como es el caso de Charles Michel, presidente del Consejo de Europa.

Igualmente, el mandatario colombiano tendrá un encuentro directo con Chris Dodd, asesor presidencial de los Estados Unidos para los asuntos de las Américas.

Otra de las citas claves de Petro en Argentina será sobre las 3 de la tarde, cuando sostendrá un diálogo con el presidente de Bolivia, Luis Arce.

Antes de terminar su jornada en territorio argentino, el jefe de Estado colombiano tendrá una reunión bilateral QU Dongyu, director-General de la FAO y firmará la carta de intención entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Gobierno de la República de Colombia sobre el pacto por la paz, la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación

Los viajes de Petro

Petro comenzó sus viajes internacionales el 29 de agosto en el Perú, donde se reunió con el depuesto mandatario de ese país, Pedro Castillo, quien en ese momento ya veía tambalear su permanencia en el poder por los duros cuestionamientos políticos de sus opositores, los cuales terminaron forzando su salida de la presidencia peruana.

En el mes de septiembre, y como es tradicional, Petro participó en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en cuyo marco pronunció un duro discurso en el que criticó con severidad la lucha antidrogas a nivel global que generó diferentes interpretaciones.

Entre las cosas anecdóticas del viaje estuvo su llegada tarde a una cena en la que estuvo presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que hubiera podido tener su primer cara a cara con el mandatario estadounidense, un chance que pocos mandatarios quieren perderse. “No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada”, fue su reacción.

En septiembre, Petro participó en la Asamblea de las Naciones Unidas - Foto: AFP

En medio del restablecimiento de las relaciones con Venezuela, Petro llegó a Caracas el primero de noviembre pasado para sostener un encuentro con el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, uno de los gobernantes más rechazados en la comunidad internacional. Allí hubo mesas de trabajo de las delegaciones de ambos países y un almuerzo entre los dos presidentes.

El siguiente viaje de Petro fue a Egipto, donde participó en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente COP27, organizada por las Naciones Unidas, e hizo un llamado a todos los países del mundo para abandonar definitiva e inmediatamente el consumo de petróleo y salvar la selva amazónica, uno de los pilares climáticos del mundo. Allí también aprovechó para reunirse con varios mandatarios y dirigentes de otros países.

En ese viaje, nuevamente, Petro no llegó a la foto oficial de la COP27 en la que estuvieron los gobernantes que participaron de la cumbre climática.

De ahí viajó a París para sostener un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien habló, entre otros temas, de reforma agraria, transición energética y medio ambiente en general.

El 27 de noviembre, esta vez en Ciudad de México, el presidente Petro admitió que fenómenos como la migración, sumado a una crisis humanitaria como la que se registra en el tapón del Darién tiene como consecuencia que en países como México no traten bien a los colombianos.

El 2 de enero, el mandatario colombiano estuvo en Brasilia en la posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien repite en la presidencia de Brasil. Entre los temas de la agenda de la reunión de los dos mandatario estuvieron el camino a una política antidrogas sin violencia, el rescate de la selva amazónica, la integración económica en América Latina, la red integrada de energía eléctrica con energías limpias y el relanzamiento de las relaciones entre ambos países, especialmente.

Luego de ello, el mandatario ha viajado también a Venezuela, Chile, Suiza y ahora aterrizó en Argentina.