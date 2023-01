Petro o Duque: ¿Qué presidente ha viajado más en sus primeros cinco meses de mandato? Aquí está la respuesta

Aunque los viajes internacionales de los presidentes de la República pueden tener en algunas ocasiones una gran trascendencia en la agenda global del país y conseguir avances significativos para el comercio exterior, también son duramente criticados por un sector de la opinión pública, la cual no se explica por qué un mandatario se gasta grandes sumas de dinero en comitivas habiendo tantas necesidades de gasto en el territorio nacional.

En el caso de los dos recientes presidentes, Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro, el tema no ha sido diferente y lo más curioso del asunto es que en los primeros cinco meses de periodo de ambos jefes de Estado han hecho exactamente la misma cantidad de salidas internacionales: siete.

Petro comenzó sus viajes internacionales el 29 de agosto en el Perú, donde se reunió con el depuesto mandatario de ese país, Pedro Castillo, quien en ese momento ya veía tambalear su permanencia en el poder por los duros cuestionamientos políticos de sus opositores, los cuales terminaron forzando su salida de la presidencia peruana.

Un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad. Hacia un cambio de la política antidrogas; un Brasil garante de la.paz en Colombia y el estudio de la interconexion eléctrica de las Américas con fuentes de energías limpias. pic.twitter.com/8NKaupdPsz — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2023

En el mes de septiembre y como es tradicional, Petro participó en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en cuyo marco pronunció un duro discurso en el que criticó con severidad la lucha antidrogas a nivel global que generó diferentes interpretaciones.

Entre las cosas anecdóticas del viaje estuvo su llegada tarde a una cena en la que estuvo presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que hubiera podido tener su primer cara a cara con el mandatario estadounidense, un chance que pocos mandatarios quieren perderse. “No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada”, fue su reacción.

En medio del restablecimiento de las relaciones con Venezuela, Petro llegó a Caracas el primero de noviembre pasado para sostener un encuentro con el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, uno de los gobernantes más rechazados en la comunidad internacional. Allí hubo mesas de trabajo de las delegaciones de ambos países y un almuerzo entre los dos presidentes.

El siguiente viaje de Petro fue a Egipto, donde participó en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente COP27, organizada por las Naciones Unidas, e hizo un llamado a todos los países del mundo para abandonar definitiva e inmediatamente el consumo de petróleo y salvar la selva amazónica, uno de los pilares climáticos del mundo. Allí también aprovechó para reunirse con varios mandatarios y dirigentes de otros países.

En ese viaje, nuevamente, Petro no llegó a la foto oficial de la COP27 en la que estuvieron los gobernantes que participaron de la cumbre climática.

De ahí viajó a París para sostener un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien habló, entre otros temas, de reforma agraria, transición energética y medio ambiente en general.

Petro en México

El 27 de noviembre, esta vez en Ciudad de México, el presidente Petro admitió que fenómenos como la migración, sumado a una crisis humanitaria como la que se registra en el tapón del Darién tiene como consecuencia que en países como México no traten bien a los colombianos.

Y este domingo el mandatario colombiano estuvo en Brasilia en la posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien repite en la presidencia de Brasil. Entre los temas de la agenda de la reunión de los dos mandatario estuvieron el camino a una política antidrogas sin violencia, el rescate de la selva amazónica, la integración económica en América Latina, la red integrada de energía eléctrica con energías limpias y el relanzamiento de las relaciones entre ambos países, especialmente.

En el mismo periodo de tiempo, es decir en sus primeros cinco meses de mandato, el expresidente Iván Duque realizó los mismos siete viajes. El primero fue a Asunción, Paraguay, entre el 14 y 15 de agosto de 2018. Luego estuvo en Panamá el 10 de septiembre y posteriormente en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Del 20 al 24 de octubre de 2018, el expresidente Duque estuvo en Roma (Italia) y Bruselas (Bélgica), y del 10 al 13 de noviembre regresó a Europa, más específicamente a París. A finales de noviembre también estuvo en México y los primeros días de diciembre pasó por Quito, en Ecuador.

Ahora, si se suma la agenda que espera tener el presidente Petro en enero y se compara con la de Duque en el mismo mes, la diferencia sí parece existir. En los planes iniciales del mandatario estarían cuatro viajes más que todavía faltan por confirmarse oficialmente: Chile, Suiza, Argentina y Ecuador. En el mismo periodo, el expresidente Duque realizó dos: uno a Suiza, donde participó en la Cumbre de Davos, y otro a Ecuador.