El presidente Petro pide excluir del progresismo a miembros de su bancada que apoyaron elección de Carlos Camargo

El mandatario cuestionó el voto secreto que permitió la designación del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Redacción Semana
7 de septiembre de 2025, 12:08 p. m.
Gustavo Petro reacciona a la participación de integrantes de su coalición de Gobierno en la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.
Gustavo Petro reaccionó a la participación de integrantes de su coalición de Gobierno en la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: Presidencia / API

Como es su costumbre, el presidente Gustavo Petro utilizó la madrugada de este domingo 7 de septiembre para publicar una serie de trinos en su red social X. Allí hizo varias reflexiones sobre los acontecimientos de la semana que está por terminar.

Quizás su mensaje más contundente fue el que se refirió a la reciente elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, derrotando a la candidata que era respaldada desde la Casa de Nariño.

Elección del magistrado de la Corte Constitucional
Carlos Camargo, elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Su comentario al respecto inició con una crítica a la forma cómo se eligen a los magistrados, pues se hace mediante una votación con papeletas en las que no se sabe cómo votó cada congresista. “Jamás una bancada progresista en un Congreso o parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente. Les solicito no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto", argumentó y agregó que el “secreto es de las mafias”.

También aseguró que quien se aparte de los lineamientos del partido no se le quita el voto, pues en su concepto eso es ”anticonvención americana de los derechos humanos". Su propuesta es que se les excluya del movimiento.

El comentario del jefe de Estado se relaciona con unas imágenes que se viralizaron en redes sociales de la sesión en la que Camargo resultó ganador. En ellas se ve a varias senadoras petristas felicitando al exdefensor del Pueblo por su nuevo puesto. Se trata de las senadoras del Pacto Histórico, Gloria Flórez y Sandra Ramírez (Partido Comunes).

Tras conocer la votación final y las imágenes, integrantes del Gobierno consideraron “traición” el hecho que varios congresistas cercanos al jefe de Estado no votaran por María Patricia Balanta.

En desarrollo....

