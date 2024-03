“El pueblo es el constituyente, yo solo un constituido” Petro les responde a quienes creen que su Constituyente es una amenaza

Gustavo Petro va con toda con su constituyente: “El proceso comienza ya”. ¿Qué significa?

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, le aseguró el primer mandatario Petro al director de El Tiempo, Andrés Mompotes, en una entrevista que publicó ese diario este lunes 18 de marzo.