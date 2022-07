El sablazo de Iván Duque contra Rodolfo Hernández

En su diálogo con SEMANA, el presidente Iván Duque Márquez se despachó contra varias figuras importantes del país. Habló acerca de lo que fueron las elecciones en el país entre el ganador de la contienda, Gustavo Petro, y quien fue su contrincante, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

En primer lugar, el presidente habló acerca de su supuesta complicidad en el triunfo de Gustavo Petro, por lo que planteó el hipotético escenario acerca de que él se hubiera podido intentar la reelección, la habría ganado. “Santos, en 2014, pasó a la segunda vuelta con el 25 % de favorabilidad, y Emmanuel Macron pasó en Francia con ese mismo porcentaje. ¿Por qué yo, que tengo 30 % en la peor encuesta, no lo hubiera podido hacer?”.

Ante la pregunta de si podría reelegirse en ese escenario, Duque opinó que Gustavo Petro no tuvo competencia en la elección, a pesar de haber sido electo en una segunda vuelta reñida contra Rodolfo Hernández.

Iván Duque, presidente de la República. - Foto: guillermo torres - semana

“No se vio competencia. No lo digo por descalificar a nadie, ¿pero qué hace un candidato en una segunda vuelta? Recorrer el país, participar en debates, dar entrevistas, hablarles a los medios, invertir en publicidad para dar a conocer su programa. Eso es lo que hace un candidato en segunda vuelta. Como colombiano, vi esas ausencias en la segunda vuelta”, declaró el presidente en clara alusión a Rodolfo Hernández.

Duque reiteró su comentario acerca de la ausencia de Rodolfo Hernández durante la segunda vuelta y que terminó siendo determinante para el triunfo de Gustavo Petro. “Ahí hubo un vacío. Si me pregunta si vi confrontación de ideas y modelos, algo fuerte e importante, eso no se vio. Los colombianos nos quedamos con esa deuda”.

El presidente también dijo que era fácil ser crítico a un gobierno y más cuando no hay reelección, diciendo que en Colombia cada cuatro años gana “el cambio”, por lo que es normal que Petro y Rodolfo llegaran a la segunda vuelta siendo totalmente opuestos al gobierno y criticándolo fuertemente durante toda la campaña.

Presidente Iván Duque. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El presidente también habló acerca de los triunfos de su mandato en estos cuatro años y lo que fue gobernar durante pandemia. “A muchos presidentes que nos ha tocado gobernar en medio de la pandemia y, como me lo describió el propio presidente Fernández, de Argentina, es como si hubiéramos salido de una guerra”, declaró a SEMANA el saliente mandatario.

“Pero si mira a Colombia frente al resto de países de América Latina y del mundo, salimos de la pandemia y crecimos al 10,6 %. Este año vamos a crecer por encima del 6,5 %. Recuperamos el 100 % de los empleos que se perdieron. Dimos un salto tremendo en materia de vacunación y fuimos el primero en el ranking de Bloomberg en América Latina y el Caribe”, dijo.

Finalmente, dijo que si hubiera sido candidato y hubiera perdido, podrían echarle en cara el triunfo del contrario, pero como no fue así, esa responsabilidad no le pertenece. “Eso sería validar las cosas que no hicieron otros para tratar de justificar sus derrotas”, manifestó Iván Duque.