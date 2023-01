“En Alianza Verde es generalizada, mayoritaria y aplastante la oposición a las listas cerradas y en general a la reforma política”, dice Angélica Lozano

SEMANA (S.): ¿Por qué se dieron los desacuerdos entre algunos sectores de Alianza Verde y el gobierno del presidente Petro al finalizar el año pasado?

ANGÉLICA LOZANO (A.G.): Creo que el motivo o el ‘florero de Llorente’ fue que se sintieron maltratados como personas, y el Ministro del Interior, los del Pacto Histórico y en el Gobierno sintieron que había maltrato hacia el Presidente. No hay problema por cuestionar y estar en contra prácticamente de toda la reforma política, sino más bien porque en el rifirrafe algunos pudieron sentir que habían recibido groserías o ataques personales. No sobre una ideo o sobre el proyecto, sino personales. Eso fue lo que al final molestó.

S.: ¿Las críticas a las listas cerradas para el Congreso, por ejemplo, son de todo el partido o solo de algunos sectores?

A.L.: Las críticas de los verdes a las listas cerradas, me atrevo a decir, que son del 99 por ciento del partido. El atrevimiento es porque no tengo el censo exacto, pero supongamos que el 95 por ciento de los congresistas, que somos 23, estamos en contra de las listas cerradas. A mí, por ejemplo, me gustan en teoría, pero, como el diablo está en los detalles, el procedimiento de democracia interna en los partidos para elaborarlas no existe. Es muy grave y aventurado pactar listas cerradas cuando no hay mecanismo. Creo que el 95 por ciento de la bancada está en contra de las listas cerradas y creo que el 99 por ciento de los demás 1.300 electos también. En Alianza Verde es generalizada, mayoritaria y aplastante la oposición a las listas cerradas y en general a la reforma política.

La representante a la Cámara Katherine Miranda fue una de las más fuertes opositoras a varios aspectos de la reforma política que impulsa el gobierno del presidente Petro, a finales del año pasado. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

S.: ¿Cómo definiría la relación entre Alianza Verde y el gobierno del presidente Petro?

A.L.: Creo que es la primera vez que el verde hace parte de una coalición de gobierno y eso implica aprender, así como es la primera vez que hay un gobierno de izquierda y eso implica también un aprendizaje para los del Ejecutivo. Estamos consolidando ese proceso. Tiene dificultades y complejidades propias de la política y de las agendas regionales. Creo que la mejor respuesta sobre cómo mejorar estas expectativas se dará en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que podrán quedar priorizados los desafíos por el grueso de congresistas. Estos son desafíos que tienen que ver con la representación regional.

S.: ¿Habría algo que pueda dañar la colaboración de los verdes con el actual gobierno?

A.L.: Pues sí, me imagino que situaciones imprevistas que ahorita no se me ocurren, pero que sean extremas, dramáticas e inadmisibles y que generarían una ruptura. Repito: extremas y dramáticas. Las diferencias sobre algunos proyectos no son eso.

La reunión con el Partido Verde estaba confirmada y en efecto fue aplazada. Es desconcertante que en el gobierno del cambio se vea la crítica como algo que se debe cancelar y silenciar. Nunca imaginé que actuaríamos como los uribistas: ‘o estás conmigo o estás contra mi’. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 19, 2022

S.: Se dice que la mayor cercanía del partido con Petro está en cabeza del sector de Carlos Ramón González, ¿eso es cierto?

A.L.: Es cierto. La mayor cercanía del verde con Petro es con Carlos Ramón y eso tiene una razón histórico y personal muy simple: ambos fueron alzados en armas en el M-19. También lo es, por ejemplo, el copresidente Antonio Navarro. La diferencia es que Carlos Ramón está muy en el día a día, en la jugada, en la conversación. Antonio, en cambio, es más distante, más parco si se quiere, está muy en lo institucional, teniendo una relación personal muy estrecha con Petro. La prueba es que le ofreció ser Ministro de Defensa.

S.: ¿Qué han aportado al partido congresistas como Katherine Miranda y Catherine Juvinao?

A.L.: Yo creo que las dos Katherine, Juviano y Miranda, le han aportado al partido lo mismo que Jota Pe, que Ariel Ávila, que Andrea Padilla, que Iván Name, que Carolina Espitia, que Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo, Alejandro García, Juan Diego Gómez, Olga Lucía Velásquez o que yo. Somos 23 congresistas y creo que el verde tiene la potencia de personas que llegan al Congreso con peso, con trayectoria, con procesos, con luchas, con logros o liderazgos que le ameritaron la curul. Esto implica innovación, vocerías fuertes y representación de causas y ese es el sello distintivo del verde. Ellas dos son colegas muy destacadas de Bogotá y que tienen todo el impacto por su vocería potente y creo que ellas aportan esas características que son las que, en general, aportamos cada uno de nosotros.

S.: ¿Hay fecha para un encuentro directo entre la bancada de Alianza Verde y el presidente Gustavo Petro?

A.L.: No, no hay fecha para un encuentro entre la bancada y el Presidente. Creo que será en los plazos normales de la política, hacia febrero cuando creo que se reactivará el Congreso. El Plan de Desarrollo arranca hacia el 7 de febrero y el resto de la agenda legislativa y supongo que será en febrero o marzo.

S.: ¿Cree que el partido debe seguir en la coalición de gobierno?

A.L.: Sí, creo que el verde debe seguir en la coalición del presidente Petro con toda la espontaneidad y transparencia en las críticas y las diferencias y con la posibilidad de apartarse de algunos proyectos y saber manejar las diferencias con claridad, con agenda, con ideas, pero saberlo hacer. Creo que el partido debe seguir y no veo razón para que no.

El presidente Gustavo Petro con uno de los codirectores de Alianza Verde, Carlos Ramón González, quien lidera el sector cercano al mandatario dentro de la colectividad. - Foto: Alianza Verde

S.: Alianza Verde es dueño de mucho poder regional. ¿Cómo se está preparando el partido para las elecciones locales de este año?

A.L.: Lo de dueño no. Esos son los gamonales de la política tradicional que son dueños de una gente que someten y les quietan el libre albedrío y los obligan a votar. No, el verde no es dueño de nada. Tenemos una presencia regional que, si la memoria no me falla, son 1.300 electos, por lo que somos un partido alternativo que tenemos el reto de mantener esto y ojalá de crecer. Tenemos 80 alcaldías y una gobernación. Esto son los mandatos desde 2020. En ese tipo de indicadores el reto es mantener esos números y ojalá crecer. Vamos a ver.

S.: ¿La joya de la corona en las elecciones de octubre será la alcaldía de Bogotá?

A.L.: Sí, la joya en el país en las elecciones locales siempre es Bogotá por el peso que tiene, el tamaño, es la capital del país. Sin duda es la joya y así será este año.

S.: ¿Qué aspirantes dentro de los verdes ve con posibilidades de competir por ese cargo?

A.L.: Verde con carné y afiliado no tenemos ninguno. Creo que hay gente espectacular que no es miembro hoy, pero lo ha sido en el pasado y que ha sido aliado o pieza clave. Pongo el ejemplo de Luis Ernesto Gómez, que fue secretario de Gobierno y su movimiento y proceso activista se incorporó con candidatos al Concejo. Fue el secretario que tuvo que lidiar con toda la pandemia. O Ángela María Robledo, que fue congresista y tiene mucha trayectoria también. Y la excepción, porque ese sí tiene militancia activa, sería Carlos Andrés Amaya. No hay que descartarlo. Fue gobernador de Boyacá y tuvo muy buen desempeño en las elecciones presidenciales.

S.: ¿En Alianza Verde estarían dispuestos a unirse al candidato que salga del Pacto Histórico?

A.L.: En Alianza Verde hay actitud, lógica y decisión de construir con el Pacto Histórico fórmulas y candidaturas para afianzarse en Bogotá mutuamente. Se trata de construir.

S.: ¿La competencia por la alcaldía de Bogotá podría ser el rompimiento entre Alianza Verde y el presidente Petro?

A.L.: No veo por qué, no veo razones.

Presenté mi renuncia al cargo de Secretario General de @ColombiaHumana_. Agradezco a quienes de una u otra forma ayudaron a que hoy seamos el movimiento político más importante del país. El propósito es proponerle a la sociedad bogotana mi nombre como Alcalde Mayor de Bogotá. pic.twitter.com/dAL0X5ozQj — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) January 4, 2023

S.: Este año habrá segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá. ¿Qué cambiará en la elección con esta nueva regla?

A.L.: A mí no me gusta. Voté en contra de este proyecto en el Congreso. No me parece. Creo que lo que cambiará es que los concejales electos y los candidatos que no pasen, el mismo día de la primera vuelta, van a cotizarse y a negociar cosas que no ha habido, como secretarías. Eso a mí no me parece sensato y por eso me opuse a su trámite en el Congreso. Bogotá puede tener las críticas que quieran, pero ninguna secretaría está hipotecada ni entregada a ningún sector ni candidato perdedor en ninguna administración. Creo que esa segunda vuelta va a incentivar negociaciones de cuotas y no creo que eso sea lo mejor.

S.: ¿Alianza Verde haría coaliciones con otros candidatos en una eventual segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá?

A.L.: Hay que ver y esperar cuáles serían los candidatos, pero nuestra decisión de entrada es jugar y construir, respetuosamente, con el Pacto Histórico para el beneficio mutuo.