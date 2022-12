“En el gobierno quieren que el Ministerio de Igualdad quede mal para que no vea la luz”, representante José Jaime Uscátegui

El Congreso de la República le cumplió finalmente al gobierno al aprobar en último debate, y en tiempo récord, una de las principales promesas de campaña del presidente Gustavo Petro: la creación del Ministerio de la Igualdad.

La creación de esta entidad fue un compromiso con la vicepresidenta Francia Márquez, quien estará al frente de este ministerio.

Entre las funciones del Ministerio de la Igualdad que se contemplan en el texto, aprobado en último debate y pendiente solo de la conciliación, están la de dirigir y coordinar todo lo relacionado con proyectos y políticas públicas en pro a la igualdad, la no discriminación y la defensa de sujetos de especial protección constitucional y de grupos “marginados”.

Otro de los puntos de este proyecto es el que señala que se deberá hacer especial énfasis en los territorios “excluidos y marginados”, con el objetivo de proteger los derechos con enfoque diferencial e interseccional y atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, en entrevista con SEMANA, el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui aseguró que con este ministerio “puede resultar peor el remedio que la enfermedad”, pues no está claro cuánto le costará al país, ni qué pasará con los programas sociales que actualmente se manejan.

SEMANA: ¿Por qué se opone a crear el Ministerio de la Igualdad, pero apoyó la creación del Ministerio de Ciencia en tiempos del presidente Duque?

JOSÉ JAIME USCÁTEGUI (J.J.U.): Para crear el Ministerio de Ciencia no fue necesario darle facultades extraordinarias al presidente Iván Duque en su momento. Pero ahora sí, con Petro quieren que el Congreso les firme un cheque en blanco para organizar un ministerio que aún no sabemos cuál va a ser su alcance ni qué entidades va a fusionar. Y eso pone en riesgo muchos de los programas sociales que actualmente funcionan, como Familias en Acción o Colombia Mayor y el funcionamiento mismo del ICBF o la Unidad de Víctimas, porque son entidades que dependen del Departamento de Prosperidad Social y no sabes si van a ser incorporadas al Ministerio de la Igualdad.

SEMANA: ¿Por qué le llama ‘Frankestein’ a este proyecto de creación del Ministerio de la Igualdad?

J.J.U.: Esto es un ‘Frankestein’, nadie sabe a ciencia cierta qué va a terminar constituido como ministerio, si va a acabar con el Departamento de Prosperidad Social o si va a ser simplemente una alta consejería más, pero le estamos dando al presidente Petro un cheque en blanco para que en seis meses, si él lo quiere, desmonte por completo los programas sociales que hoy funcionan y nos saque de la manga otros programas que sirvan para pagar favores políticos o solo favorezcan a las poblaciones que ellos dicen defender, pero a costa de la institucionalidad colombiana.

SEMANA: Ese tema de entregar facultades especiales al presidente Petro ha sido muy polémico, ¿por qué le genera preocupación?

J.J.U.: La jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que cualquier facultad extraordinaria debe ser clara y precisa, aquí no sabemos a ciencia cierta qué va a hacer el presidente Petro con esas facultades extraordinarias, qué programas sociales va a desmontar, qué entidades va a fusionar y de esa manera, pues le estamos dando casi que un poder constituyente para que haga lo que quiera con el sector social de Colombia, que representa más de 7 billones de pesos en el presupuesto general de la nación. No es un asunto menor.

SEMANA: ¿Ustedes tienen conocimiento de cuánto va a costar la creación de ese ministerio o cómo hicieron para votar el proyecto?

J.J.U.: No sabemos a ciencia cierta cuánto le va a costar a los colombianos financiar el nuevo Ministerio de la Igualdad. Los ponentes dicen que puede ser cerca de 30 mil millones, pero en otros apartes nos dicen que pueden ser cerca de 2 billones de pesos. Es decir, no existe certeza de nada, por eso creemos que la enfermedad de la desigualdad va a tener una cura que puede ser peor que la enfermedad.

SEMANA: ¿Cree que la creación de este ministerio es solo para pagarle a Francia Márquez?

J.J.U.: Por supuesto que esta propuesta es para cumplir un capricho de la vicepresidenta. A veces, cuando veo tantas fallas y tantos vicios en este proyecto, me da por pensar que en el gobierno están interesados en que esto quede mal, porque le están cumpliendo a la vicepresidenta, pero ese ministerio no va a ver la luz por los vicios y las fallas que desde ya podemos evidenciar. Pero lo cierto es que esto es más burocracia.