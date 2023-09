Enrique Gómez estalla y denuncia ‘chuzadas’, ataques a su computadora y amenazas a algunos ediles de Salvación Nacional en Bogotá

Cuando escuché que hablaban por mi teléfono, pregunté quiénes estaban conversando, guardaron silencio sin colgar la llamada. La comunicación seguía encendida. Yo quedé muy impactado porque, evidentemente, era una situación que nunca había vivido con mi teléfono celular. No sé si eran personas del Ejército o la Policía operando sobre el canal de mi teléfono. Así ha sido desde otros frentes.

El sábado pasado, además, sufrí un ataque en mi computador personal, una especie de virus que dejó el computador completamente bloqueado. No lo puede volver a encender, lo tengo en mantenimiento. Y como si fuera poco, en Bogotá nuestros ediles están sufriendo amenazas en distintas localidades.

E. G.: Estamos haciendo el memorial este lunes para enviarlo, no sabemos bien a quién se le queja uno, ¿al Dapre? Obviamente a la Fiscalía por la intervención del aparato o la línea. También vamos a mandarle una queja al Dapre.

E. G.: Yo he denunciado fuertemente la conducta de Laura Sarabia en el pasado, me he opuesto a que sea nombrada en otro cargo, hemos sido muy vocales alrededor de lo que consideramos es un nombramiento desafortunado. Puede ser eso o parte de un proceso más amplio de acoso a todos los que hacemos oposición en el país.