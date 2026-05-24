“Es momento de llegar unidos alrededor de un solo candidato en primera vuelta”: Clemencia Vargas pide votar por Abelardo de la Espriella

Tras la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el pasado 8 de mayo, su hija, Clemencia Vargas, ha tomado protagonismo en medio de la agitada contienda electoral y ha mandado mensajes claros de cara a la primera vuelta que se realizará el próximo domingo, 31 de mayo.

“Votemos por Abelardo”: Clemencia, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, invita a votar por el ‘Tigre’

El pasado 18 de mayo la hija del exvicepresidente publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que invitó a los colombianos a “votar por Abelardo” y llegar “unidos” a la primera vuelta, haciendo énfasis en lo que decía su padre: “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”.

Este domingo, 24 de mayo, Clemencia Vargas se volvió a pronunciar, esta vez en un video subido a sus historias de Instagram, en el que le volvió a hablar al país sobre la jornada electoral que se realizará el próximo 31 de mayo.

“Yo quiero compartir mi opinión personal de cara a las elecciones del próximo domingo. Decisiva para el rumbo del país como nunca antes. Llegó el momento del voto útil”, empezó a decir la hija del exvicepresidente fallecido.

Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, se refirió a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Foto: Tomada de redes sociales/Semana

La joven manifestó que si se le entrega el país al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Colombia quedaría “a puertas de perder la institucionalidad, abrirle la puerta a una constituyente, a terminar de quebrar la salud y perder la seguridad que tanto esfuerzo costó recuperar”.

Vargas mencionó los hechos de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, el deterioro de la seguridad en los municipio del país, el crecimiento de las economías ilegales, entre otros factores que considera que se quedaron en discurso hace cuatro años cuando se eligió a Gustavo Petro en la presidencia.

“Las encuestas hoy no reflejan la plata que se va a mover en favor a Cepeda y los 200 municipios entregados a las disidencias armadas que obligarán a votar por él. No podemos confiarnos. Es momento de llegar unidos alrededor de un solo candidato en primera vuelta”, señaló Clemencia Vargas.

“Si hoy quisiéramos algún homenaje a Germán Vargas, sería no entregarles este país a Cepeda y sus secuaces”: Clemencia Vargas

La hija del exvicepresidente aseguró que la opción hoy es el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. “Eso se trata de respaldar la opción que va punteando en las encuestas y de ser conscientes del momento que vivimos. Cada voto cuenta y puede ser determinante para el rumbo del país”, destacó la joven.

Resaltó que le hubiera gustado ver “una mujer presidenta”, pero destacó que las encuestas muestran hoy algo diferente, dejando claro que “la diferencia es abismal” entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de cara a una eventual segunda vuelta.

“A todos los que nos preocupa a Colombia y a todos los que trabajamos por nuestras familias, que estén pensando en votar por otro candidato, en blanco o en una segunda vuelta, les digo, no perdamos la oportunidad de mandar un mensaje contundente en primera o de correr el riesgo de no derrotar la izquierda o tener una segunda vuelta. Esto no es un voto en contra de un candidato que les guste más”, concluyó.