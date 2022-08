“Esa especulación tiene interés de perturbación”: Alfonso Prada niega que el Gobierno tenga candidato a la Contraloría

La elección del contralor general está como para alquilar balcón. A un día de que el Congreso pleno decida quién será el reemplazo de Carlos Felipe Córdoba, aún nadie se perfila como ganador.

Sobre la mesa hay tres candidatos fuertes: María Fernanda Rangel, Andrés Castro, y Carlos Hernán Rodríguez, quienes lograron los mayores puntajes en el proceso de selección.

Los partidos políticos han ido asumiendo posturas, pero los números no son claros y no está claro todavía quién podría consolidar las mayorías.

Sin embargo, durante todo este proceso se ha dicho que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un favoritismo por Rodríguez y algunos congresistas señalaron que se han enviado mensajes para respaldar esa aspiración.

Por esa razón, el ministro del Interior, Alfonso Prada, desestimó esas versiones y aclaró que el Ejecutivo no se entromete en decisiones que son de resorte del Legislativo.

Al ser consultado por SEMANA sobre si el Gobierno de Petro tiene algún candidato o si lanzó el guiño para favorecer a algunos de ellos, Prada dijo que esas versiones que rondan por los pasillos del Congreso no son ciertas.

“No, ha habido mucha especulación. De hecho, me han vinculado a mí con candidatos, esa especulación tiene interés de perturbación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros creemos que el proceso de la contraloría comenzó mal cuando fue cuestionado por la administración de Justicia, hubo dos decisiones judiciales, una de ellas con medida cautelar y el inicio de un incidente de desacato que mostraba que el nuevo Congreso tenía que corregir el rumbo del proceso para ajustarlo a los parámetros de ley, que están reglados para la elección de contralor y eso es lo que ha pasado. Ahora, el resultado que dio el proceso, tiene 10 candidatos y de esos aspirantes cada partido y congresista tendrá que valorar los distintos factores de calidad, puntajes y tomar la decisión”, dijo el ministro del Interior.

Por esa razón pidió que no se extiendan esas versiones que apuntan a que el presidente Gustavo Petro tiene interés en la elección del Contralor General.

Además, dijo que la elección del reemplazo de Carlos Felipe Córdoba no constituye la primera prueba para la coalición de gobierno. “Pues la verdad que la elección del contralor es una decisión autónoma del Congreso de la República, razón por la cual ahí puede pasar cualquier cosa y el Gobierno será respetuoso con el resultado que termine dándose ahí”.

Este miércoles será clave para conocer las posturas finales de los partidos políticos y el respaldo que entregarán a los candidatos a la Contraloría General. Durante todo el día se desarrollarán reuniones en las que se fijarán posturas de bancada para determinar si habrá apoyos unánimes o si las colectividades quedarán en libertad.

En todo caso, el Congreso pleno está citado este jueves a las 9 de la mañana para adelantar dicha elección.

“Me interesa un contralor que nos vigile, porque uno no descarta que en el Gobierno alguno pueda robar”

En medio de la lista de diez candidatos que buscan reemplazar a Carlos Felipe Córdoba como jefe de la Contraloría, hay dos que suenan con mucha fuerza. Se trata de María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez.

No obstante, desde el Pacto Histórico ya anunciaron que votarán el próximo jueves en el Congreso de la República, por el aspirante al cargo Carlos Hernán Rodríguez. En Vicky en Semana, el senador Gustavo Bolívar, quien pertenece a esa colectividad, se refirió a la elección del próximo contralor general.

De acuerdo con el congresista, el interés del gobierno de Gustavo Petro es que el nuevo contralor llegue a vigilar a todos los funcionarios del país, dejando de lado preferencias políticas.

“A mí sí me interesa que alguien nos vigile. Que si nosotros vamos a gobernar tengamos también un contrapeso en el sentido de que nos vigilen, porque uno no descarta que en un Gobierno que tiene, no sé, 30 mil, 40 mil funcionarios directos, alguno pueda robar. Esto es una país corrupto desafortunadamente”, señaló.

De tal modo, Bolívar fue enfático en decir que al Pacto Histórico le interesa que “quienes roben” sean denunciados por la Contraloría. El senador también aseveró que al Gobierno no le interesa tener un “contralor de bolsillo” y hasta criticó a Carlos Felipe Córdoba.

“Este señor Córdoba no descubrió ninguno de los robos que ustedes los periodistas descubrieron. Pues lo que pasa es que se acaba la credibilidad de estos partidos y termina uno perjudicándose”, dijo Bolívar.

En tal sentido, Bolívar manifestó en Vicky en Semana que al país lo que en realidad le conviene es un contralor general que nada tenga que ver con “esa vieja clase política” que, según dijo, está comprometida con la corrupción.

Además, resaltó que no es fácil hallar un candidato perfecto, pues afirmó que cada uno tiene “unos intereses. Para hacerse elegir, ofrecen esta vida y la otra, se dejan manipular”.