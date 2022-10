“Escalofriante”, exconsejero Emilio Archila denuncia que el presidente Gustavo Petro se confundió de fondo para la paz

El presidente Gustavo Petro pidió esta semana al nuevo director del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz), Pablo Francisco Pardo Velasco, aplicar un proceso de reingeniería en todo el sistema de instituciones encargadas del tema de la paz para cumplir con los acuerdos suscritos con las Farc.

En el acto celebrado en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde posesionó a seis funcionarios más, el jefe de Estado señaló que “lo que sí yo quiero es una reingeniería de todo eso, porque lo que tenemos es que cumplir el primer punto del acuerdo de paz y este Gobierno lo va a cumplir”.

Sin embargo, este viernes el exconsejero presidencial para al Estabilización, Emilio Archila, quien estuvo más de tres años al frente de la implementación del acuerdo de La Habana con el gobierno de Iván Duque, advirtió que el presidente Petro se equivocó de funcionario a la hora de pedir está reingeniería.

“Escalofriante que, por no estudiar lo que hay, lleven al presidente Petro a confundir el Fondo Paz (apoyo de diálogos) con el Fondo Colombia en Paz (para la implementación) y ordenar, a quien no es, que revise la institucionalidad que no han querido estudiar, analizar”, explicó Archila.

De esta manera, según Archila, el jefe de Estado habría encomendado la labor de revisar los asuntos de la implementación de lo acordado en La Habana con las Farc al funcionario cuya labor está enfocada es en los diálogos de paz.

En todo caso, el exconsejero se mostró dispuesto a entregar los documentos del caso para que el gobierno Petro pueda analizar el tema de la implementación.

“Hay toneladas de documentos a disposición para que nos los reciban, analicen y si quieren, mejoren. No hacerlo es irresponsable e inconstitucional”, indicó Archila.

En todo caso, durante su intervención en la Casa de Nariño, Petro aseguró que “me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones en el tema de la paz en Colombia. Creo que es un mecanismo para no hacerla. Ninguna tiene la capacidad para volver realidad los acuerdos de paz con las Farc, ninguna. No se construyeron para cumplir los acuerdos”.

Sin embargo, enfatizó en que “el mandato popular que nos confirió el estar en este Palacio sí nos lo demanda. Quienes ganaron, a diferencia del plebiscito anterior, fueron los que consideran que hay que cumplir el acuerdo de paz”.

Al respecto, añadió que esas instituciones, a su juicio, no cumplen con la tarea encomendada debido a que: “primero, están todas aquí cerca de este Palacio, y segundo, no tienen presupuesto”.

Como ejemplo citó las dificultades que ha encontrado en establecer un monto preciso para adquirir más de 3 millones de hectáreas de tierra fértil y entregarla a los campesinos y –dijo– “nadie supo. Nadie se había hecho la pregunta. Ninguna institución de esas laberínticas, de las que estoy hablando, se había preguntado cómo se hace para cumplir con el primer punto del acuerdo”.