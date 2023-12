Escándalo: el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Al Malki, está contra las cuerdas. Su cónsul lo denunció por maltrato y corrupción

La carta de la cónsul Kanaan fue enviada a Palestina días después del ataque terrorista de Hamás contra Israel en la franja de Gaza. Pero sus denuncias no tuvieron eco.

Kanaan acusó al embajador Al Malki de ser un maltratador. Señaló que los “gritos”, los mensajes subidos de tono, las “amenazas” y los regaños desproporcionados en su contra han sido constantes. Asimismo, afirmó que Al Malki le ha asignado funciones no acordes con su desempeño como cónsul.

Un audio en poder de SEMANA deja en claro las airadas reacciones del embajador Al Malki en contra de la cónsul. “Yo le puedo decir lo que a mí me da la gana. ¿Me entiende? Y deje de hablarme así. Es la última vez que yo le permito que hable de esta manera, ¿sabe?”, le dijo el diplomático a la mujer, el pasado 24 de agosto.

Ese día, agobiada por los maltratos, Kanaan estalló. Habló con el embajador y le expresó su cansancio por la sobrecarga laboral. “Mire, embajador, si no le gusta mi trabajo, entonces pida mi traslado y ya está, se acabó. Luego, ante todo, yo también soy un ser humano y merezco respeto. Y de verdad, ya me harté de sus manipulaciones, su acosadera y que me recargue todo el trabajo a mí sola”, le reclamó Kanaan.