“Está buena”: vicepresidencia Francia Márquez reacciona a canción viral de sus viajes en helicóptero

Siguen las reacciones por las declaraciones que dio en su momento la vicepresidenta Francia Márquez en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, sobre los polémicos viajes en helicóptero para entrar y salir de su casa en Dapa, en el Valle del Cauca, ya que para muchas personas, la funcionaria estaba haciendo un millonario e innecesario gasto al transportarse en este medio.

“Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido”, fue lo que dijo la vicepresidenta en entrevista con SEMANA, después de que se le preguntara por los polémicos viajes.

Además, Márquez dijo que tendría que ser un juez el que determinara si estaba cometiendo algún delito al transportarse en helicóptero, argumentando que se le criticaba por ser una mujer negra y venir de la pobreza, pero que si fuera blanca y de élite, no existiría el escándalo. Por lo cual, las redes sociales no perdonaron las declaraciones de la vicepresidenta.

Francia Márquez, vicepresidenta de la República. - Foto: juan carlos sierra - semana

Dentro de las muchas reacciones que llegaron fue una canción que en cuestión de horas de convirtió en viral hecha por el músico Manuel Victoria de nombre ‘El helicóptero’, que hizo parodia sobre la entrevista de Francia Márquez y sus viajes en dicho medio de transporte. Como resultado de la fama, incluso la canción llegó hasta a oídos de la misma vicepresidenta.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En una entrevista, se le preguntó a la vicepresidenta acerca de si le había gustado la canción, a lo que respondió -en primer lugar- que “está buena” y que pronto la iba a bailar, dijo Francia Márquez, entre risas. De igual manera, sostuvo que le parecía bien que la gente pudiera reírse, sin mostrar ninguna molestia porque se le hiciera una parodia.

@manuvictoria13 la música es para disfrutarla y me alegra saber que lo has hecho. ansioso de ver el vídeo @Francia Márquez Mina 🥳🚁 ♬ sonido original - Manu Victoria

“Eso es bueno también, y eso yo lo admiro mucho de los colombianos, nosotros tenemos la capacidad de hacer de las cosas difíciles una alegría”, dijo la vicepresidenta Márquez. “Eso yo no lo he visto en ningún otro lado, yo he ido a muchos otros países y jamás he visto esa alegría de volver algo negativo una rumba, como la canción del helicóptero, eso es una capacidad impresionante”.

“Y yo creo que eso deberíamos hacerlo más, cambiar esas cosas negativas y volverlas positivas. Y me gustó, entonces muy bien por el que la hizo”, dijo la vicepresidenta, que ante la pregunta de que si nunca se puso brava por la canción, señaló que no. Y, entre risas, manifestó que hasta ya la había bailado y que hasta tiene un vídeo haciéndolo, pero que no lo ha querido sacar porque “después dicen que me estoy burlando de la gente”.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y Manuel Victoria. - Foto: SEMANA y Cortesía de Manuel Victoria con SEMANA

El video de las declaraciones de Márquez fue compartido por el mismo autor de la canción, Manuel Victoria, quien también reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta. “La música es para disfrutarla y me alegra saber que lo has hecho. Ansioso de ver el video @Francia Márquez Mina”, dijo en la descripción que acompaña el video en TikTok.

Al momento de la publicación, el video original de la canción de parodia hacia la vicepresidenta tiene más de 145 mil visitas en Youtube, con tan solo tres semanas de publicación. De igual manera, tiene casi 5 mil likes y más de 500 comentarios como recibimiento de la pegajoza tonada.