C.R.: Por ejemplo, Cristina Kirchner tenía la vulnerabilidad de explicar que su esposo estaba de presidente y ella iba a sucederlo. Entonces contrarrestar el objetivo era contrarrestar el concepto de nepotismo. Ella no aparecía en la publicidad ni era vocera, ponían, por ejemplo, niños donde les preguntaban qué es el FMI —el Fondo Monetario Internacional— y ellos decían “el FMI es un caballito que no sé qué tal”, y luego decían, “logramos que ya los niños no sepan qué es el FMI”, cuando ellos estaban embargados por el FMI, en default; entonces decían: “ahora necesitamos que cada vez vengan menos prestarnos y más inversiones, sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo” y ahí aparecía ella haciendo adiós, pero ya cuando había cogido a la gente por el tema. El 90% del spot de comunicación era el problema, no ella.