Este es el exdirector del DAS, cuyo nombramiento tiene distanciados a Gustavo Petro y Angie Rodríguez: su nombre genera ruido en la Casa de Nariño

La hoja de vida de José Alexis Mahecha Acosta, un administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, apareció publicada en la página de la Presidencia este martes, 2 de diciembre. Fue designado como secretario general de la Universidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), una entidad que vigila a Coljuegos, entre otras, y está cobijada bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda.

El nombramiento de Mahecha Acosta es el que tiene distanciados a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y al presidente Gustavo Petro.

Ella —quien conoce como pocos el pasado del polémico funcionario— le advirtió al presidente que no era una persona de confianza y que no era recomendable nombrarlo, pero el jefe de Estado, contra viento y marea, se opuso y exigió su nombramiento. La hoja de vida del nuevo funcionario del MinHacienda pasó varias semanas sin publicarse en la página web de la Presidencia y desató la furia del presidente.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, en el consejo de ministros con su jefe, Gustavo Petro | Foto: Presidencia de la República

José Alexis Mahecha Acosta fue director encargado del Dapre, subdirector encargado y director administrativo y financiero de esa entidad. Allí —según gente cercana a Rodríguez— desató una especie de guerra interna contra la hoy directora. En los pasillos de la Casa de Nariño se rumoran fuertes tensiones entre ambos.

Su paso por el Dapre fue polémico porque, además, generó una salida masiva de funcionarios, según informó SEMANA en abril de 2025.

Entre el 10 de marzo —el primer día de trabajo de Mahecha Acosta— hasta el 23 de abril, salieron 32 personas de la entidad, entre asesores, profesionales y secretarios.

Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

SEMANA confirmó que tanto José Alexis Mahecha como Angie Rodríguez son cercanos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. De hecho, el primero ha sido varias veces viceministro de salud encargado.

Sin embargo, Mahecha no tiene hoy el respaldo político de Jaramillo, y se desconoce por qué el presidente Petro insiste en nombrarlo en el MinHacienda.

En 2017, cuando Guillermo Alfonso Jaramillo fue alcalde de Ibagué, hizo parte de su gobierno como secretario de despacho. Además, fue concejal de Ibagué en 2003 y director del Departamento Administrativo de Seguridad entre 2004 y 2009, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Estuvo involucrado durante varios años en el escándalo de las chuzadas del DAS contra varios funcionarios del Estado y personalidades del país, pero fue absuelto por la Justicia.

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Dapre, y José Alexis Mahecha Acosta, exdirector administrativo y financiero de la misma entidad. Ambos tienen vínculos con el ministro de Salud. | Foto: PRESIDENCIA/ MINISTERIO DE SALUD

Angie Rodríguez es leal al presidente y su papel ha sido defenderlo con capa y espada.

Hoy, tras las tensiones entre el jefe de Estado y su directora del Dapre, no se descarta que él le pida la renuncia, aunque ella es cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien posiblemente mediará.