“Este lunes nos reuniremos con Petro”: Katherine Miranda confirma que al encuentro asistirá la bancada y directivos de la Alianza Verde

SEMANA: ¿Por qué está molesta con el gobierno de Gustavo Petro, el mismo que usted respaldó en la campaña presidencial?

KATHERINE MIRANDA: Porque creo que cuando uno llega al Gobierno no puede quitarse la chaqueta de la coherencia y la ética. Históricamente, los sectores alternativos hemos peleado por los derechos a las minorías y hoy que somos Gobierno no podemos arrasarlas.

SEMANA: ¿Usted sigue siendo cercana al Gobierno o separó cobijas de la Casa de Nariño?

K.M.: Claramente, soy gobierno, creo en el cambio que propone Gustavo Petro, como millones de ciudadanos creo que tenemos que apostarle, pero mis jalones de oreja son válidos, se lo dije al presidente en privado y en público antes de apoyarlo, lo mío no es un cheque en blanco sino un apoyo con críticas, con jalones de oreja cuando toque y respaldo cuando haga las cosas se hagan bien.

SEMANA: ¿Desde el Palacio de Nariño la han llamado? ¿Ya se comunicaron con usted después de sus críticas?

K.M.: Yo he tenido conversaciones con el Gobierno claramente; ellos me han dicho que en segunda vuelta todo es susceptible de cambio. Sin embargo, esas razones no son válidas para mí porque el mensaje que se le está dando al país, cuando el Gobierno apoya este tipo de iniciativas, es nefasto y va en contra de las minorías. Este lunes nos reuniremos con el presidente Gustavo Petro. Asistirá toda la bancada de la Alianza Verde.

SEMANA: La Alianza Verde, su partido, está de frente con el Gobierno Petro, ¿le han llamado la atención por sus críticas?

K.M.: He recibido apoyo completamente de las directivas de mi partido, mi colectividad es gobierno, pero claramente avala pronunciamientos como el que hice porque entiende que estamos haciendo bien las cosas.

Me “amangualo” con esta tesis de petro de hace un tiempo. Con el respeto a la Constitución pic.twitter.com/rVS9u0Ae71 — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 14, 2022

SEMANA: Usted reveló en sus redes sociales un video de Gustavo Petro cuando era congresista y se oponía al artículo de la reforma política de Iván Duque que permitía las alianzas de partidos políticos grandes. ¿Qué pudo pasar? ¿Petro cambió de opinión? ¿Él sabía que este artículo sería incluido en la reforma?

K.M.: No tengo ni idea sobre si Petro sabía o no. Acá lo importante es que el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada, avalaron la eliminación de parte del Artículo 262 de la Constitución que es gravísimo. Espero que haya una reflexión profunda por parte del Gobierno nacional, también por parte del Pacto Histórico y que respeten el artículo de la Constitución que protege a las minorías.

SEMANA: Entonces, ¿quién incluyó ese artículo en la reforma política?

K.M.: No tengo ni idea, las veces pasadas este artículo lo había intentado meter el Partido Conservador. Yo espero que no sea una transacción entre el Pacto Histórico y el Partido Conservador a cambio del apoyo a la reforma política.

SEMANA: ¿Cómo así?

K.M.: En varias ocasiones, quien ha intentado meter este artículo es el Partido Conservador; siempre ha sido la intención. Yo espero que la inclusión de este artículo en la reforma política no corresponda a una transacción entre el Gobierno nacional y el conservatismo de que meten el artículo para beneficiar a los partidos mayoritario como el conservador y a cambio respaldan la reforma política.

SEMANA: Usted fue crítica con el Gobierno Petro porque, en su momento, no le reglamentaron la ley que prohíbe el uso de la pólvora, además porque la dejaron sola en su propuesta del impuesto a las iglesias y ahora su molestia apunta al polémico artículo de la reforma política que permite las coaliciones entre partidos mayoritarios. Cualquiera diría que hoy es más independiente que de gobierno, ¿piensa igual?

K.M.: Yo llegué al Congreso y me he mantenido porque he sido coherente, lo he dicho en diferentes ocasiones: uno no puede mirar para otros lados cuando de errores se trata. Lo mejor que yo le puedo hacer al Gobierno para ayudarlo a que haga bien las cosas es mostrar algunas críticas y decir lo que no comparto o no estoy de acuerdo. No soy comité de aplausos del Gobierno nacional, no voy a mirar para otro lado ante los errores. Mi papel, no sé si es gobierno, independiente, como lo quieran catalogar, mi papel es hacer bien las cosas y responderle a la ciudadanía que votó por mí.

SEMANA: Por último, ¿no es una postura por su eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá?

K.M.: Para nada, de hecho no es una decisión que haya tomado todavía, ni siquiera estoy pensando en temas de Alcaldía de Bogotá.