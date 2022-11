“Este partido lo ganamos”: Roy Barreras celebra el avance de su tratamiento contra el cáncer

Este martes en la madrugada, en medio del partido mundialista entre Argentina y Arabia Saudita, el senador Roy Barreras actualizó a los colombianos sobre su tratamiento contra el cáncer. Aprovechó el resultado adverso del país sudamericano, que cayó por dos goles a uno, para decir que va ganando “29 a 0”.

Desde la Fundación Santa Fe y junto a una funcionaria de la clínica, el presidente del Senado aseguró que solo le quedan dos radioterapias para terminar esa etapa del tratamiento.

Arabia 2 Argentina 1 !!?! Pero nosotros vamos ganando 29 a cero hoy! pic.twitter.com/AuvQsBYTQn — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 22, 2022

”Argentina, increíblemente, va perdiendo 2 a 1 con Arabia Saudita. Yo voy ganando 29 a 0, me quedan solo dos radioterapias en esta maravillosa atención de la Fundación Santa Fe. Este partido lo ganamos”, dijo el senador en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El senador aprovecha las mañanas, antes de sus labores como senador y presidente de la corporación, para adelantar su tratamiento contra el cáncer de colon, que le fue diagnosticado hace varias semanas. Según la clínica que atiende al parlamentario, se trata de un adenocarcinoma de vías digestivas bajas.

Efectivamente, una de las etapas del tratamiento es la radioterapia. El senador también informó que deberá someterse a quimioterapias y, en el momento oportuno, una cirugía para retirar el temido cancerígeno.

Lo cierto es que la carrera política de Barreras puede llegar a su fin muy pronto. En entrevista con SEMANA, el presidente del Congreso dijo querer disfrutar de su familia y vida privada muy pronto.

“Si Dios quiere y me va bien, espero terminar mi tarea política no en cuatro años, sino en un año. Terminada la presidencia del Congreso, dependiendo de las condiciones de salud, esperaré a retirarme de la actividad política. Se ha hecho lo que se ha podido. Habrá un relevo generacional que asuma otras tareas. Tengo planes de disfrutar más de mi familia, escribir, pero no dejaré la responsabilidad con el presidente Petro de sacar adelante esta agenda. Mientras la salud me lo permita, estaré al frente de esta presidencia“, manifestó Barreras.

Incluso, dijo que se dedicaría a la escritura: “Espero terminar la presidencia del Congreso. Dependiendo de esas condiciones de salud, probablemente me retire del Congreso terminada la presidencia del Senado. Quiero escribir. Tengo pendiente esa vocación literaria, tengo varias novelas en camino”.

Así celebró su cumpleaños número 59

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, celebró su cumpleaños número 59 por adelantado. En sus redes sociales, el parlamentario publicó videos en los que se le ve bailando y cantando junto a la agrupación Herencia de Timbiquí, quienes acompañaron musicalmente la celebración.

El festejo se llevó a cabo el domingo pasado, siete días antes del 27 de noviembre, su fecha de cumpleaños. De acuerdo con Barreras, fue una sorpresa planeada por su familia y amigos.

“Hay que darle sabrosura a la vida y disfrutar de cada instante como si fuera el último. A son de salsa doy gracias a Dios, a mi familia y seres queridos por este bonito detalle. ¡Y a gozarnos la vida!”, publicó el senador en Twitter.

Mi receta eficaz para la vida: Rumboterapia ! Gracias a mis amigos William, Begner, Kike, Etiel,Pablo (Herencia de Tumbiquí!) @Herenciagrupo , Lenin y Jhon por la sorpresa de cumpleaños en familia ! La vida de nuestro Pacífico hecha música! pic.twitter.com/jNkP9NfKY9 — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 20, 2022

En otro video, se puede ver al senador cantando junto a William, vocalista de la agrupación: “A la enfermedad la vamo’ a tumbar”.

Incluso, Barreras mostró como sopló las velas y bailó con una de las coristas del grupo musical del Cauca.

“Mi receta eficaz para la vida: ¡Rumboterapia! ¡Gracias a mis amigos William, Begner, Kike, Etiel, Pablo (Herencia de Timbiquí), Lenin y Jhon por la sorpresa de cumpleaños en familia! ¡La vida de nuestro Pacífico hecha música!”, escribió el senador en sus redes sociales.