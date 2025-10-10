El viernes 10 de octubre, María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Este reconocimiento le fue entregado por el Comité Noruego del Nobel, por su lucha “incansable” contra el régimen de Nicolás Maduro.

Luego de que a Machado le otorgaran el Nobel de la Paz, las reacciones mundiales no se hicieron esperar y, entre quienes se pronunciaron, el precandidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella.

En un mensaje compartido en la red social X, De la Espriella felicitó a Machado e hizo un llamado por una “Venezuela libre”, lejos del régimen.

“El Nobel de Paz para María Corina Machado marca el principio del fin de la dictadura chavista. La tiranía agoniza y la libertad despierta. Esa mujer valiente y patriota encarna la dignidad de todo un pueblo. @MariaCorinaYA, eres inspiración y orgullo para todos los que luchamos por la democracia y la institucionalidad. ¡Viva Venezuela libre!”, indicó puntualmente el abogado.

María Corina Machado en medio de una marcha contra el régimen de Maduro, en Venezuela. | Foto: Getty Images

Tras dicha publicación del precandidato presidencial, quien inmediatamente reaccionó fue Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

En X, Esteban Santos se fue de frente contra De la Espriella, recordándole que él fue abogado de Alex Saab, quien es cercano al dictador Maduro y actualmente es ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP).

“Exclamó el abogado de los socios del régimen. El mismo que se llenó los bolsillos defendiendo al bandido de Alex Saab. ¡Fiiiiirme con la patria!”, le dijo puntualmente Santos a De la Espriella.

Vale destacar que Machado indicó, tras recibir el premio, que este es un “impulso” para “conquistar la libertad” en Venezuela y señaló que “más que nunca” cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, que desplegó buques de guerra en el Caribe para hacer frente al narcotráfico.