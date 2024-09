Exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, arremete contra José Antonio Ocampo, lo llamó cínico y lo responsabilizó del “derroche” en el gobierno Petro

“José Antonio Ocampo, exministro de Ernesto Samper y Gustavo Petro, los peores gobiernos en 30 años. No se entiende, como puede ser tan cínico: Tramitó una reforma que está acabando con la clase media en Colombia, no adoptó las medidas que estaban en el marco fiscal de mediano plazo y avaló el derroche y el gasto desbordado del gobiern o”, dijo Muñoz.

“El déficit de 37 billones de pesos del fondo de estabilización fue el que ustedes dejaron, para que casi todos los ajustes de precios los hiciera la administración actual, asumiendo el costo político que viene con gobernar y que no es para endosar. Se hizo el de la gasolina y, como lo he dicho, con un rezago de un año, se está haciendo el del diésel. Después podemos discutir lo de la reforma tributaria, para no mezclar temas”, le manifestó Ocampo al exministro José Manuel Restrepo en las redes sociales.