Política

Expresidente César Gaviria criticó la moción de censura contra el minDefensa: “Colombia necesita coherencia, no chivos expiatorios”

El exmandatario sostuvo que, por primera vez desde el inicio del actual Gobierno, se vio un ejercicio real de autoridad en materia de seguridad.

20 de noviembre de 2025, 11:38 a. m.