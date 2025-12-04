Suscribirse

Política

‘Expressen’, que reveló escándalo de Verónica Alcocer, se pronunció tras bloqueo en Colombia; habló el redactor jefe: “Estoy enojado”

Esta es la primera vez que el medio se expresa después de que el Gobierno Petro confirmara la decisión que tomó Coljuegos.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 7:39 p. m.
En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.
Verónica Alcocer, primera dama. | Foto: Mariano Vimos

Klas Granström, el redactor jefe de Expressen, se pronunció tras confirmarse que el portal del medio de comunicación fue bloqueado en Colombia, una decisión que se tomó después de que fuera revelado el escándalo de Verónica Alcocer en Suecia.

Esta fue la página que se encargó de publicar el controversial artículo en el que se dio a conocer, entre otras cosas, la vida de lujos que aparentemente lleva la primera dama en ese país.

Incluso, este medio también publicó un video en el que intentó obtener una respuesta por parte de la expareja del presidente Gustavo Petro, aunque esta se negó a hablar asegurando que no entiende inglés.

Verónica Alcocer
Verónica Alcocer fue sorprendida en Estocolmo. | Foto: COLPRENSA

Poco después de que todo saliera a la luz, muchos colombianos denunciaron que la página del mencionado diario no les abría y, por ende, no podían leer la noticia.

Por ello, la congresista Katherine Miranda elevó un derecho de petición al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), entidad que confirmó que la página había sido bloqueada.

Contexto: Gobierno Petro confirmó que fue bloqueada la página de Expressen, que reveló la vida de lujos de Verónica Alcocer en Suecia: “Censura”

La decisión la tomó, según señaló la cartera, Coljuegos debido a que se estaría promocionando apuestas no autorizadas, aunque se aclaró que supuestamente el portal se encontraba en un listado que había salido en 2021 durante el Gobierno del entonces presidente Iván Duque.

Al respecto, Klas Granströmm, redactor jefe de Expressen, habló por primera vez de este bloqueo y, en diálogo con el medio sueco Ekot, sostuvo que es una muestra de que el Ejecutivo de Petro está intentando detener el periodismo.

Veronica Alcocer,
Verónica Alcocer está separada de Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

Estoy sorprendido y enojado por esto. Es indigno de una democracia censurar a los medios libres”, señaló.

Además, Granström agregó en su pronunciamiento: “Sin duda parece que el gobierno colombiano quiere impedir que los ciudadanos de su país participen en los reportajes de Expressen”.

Contexto: Gobierno Petro aclara por qué se bloqueó a Expressen, el diario que reveló detalles de la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo

En su página, Expressen sostuvo que se ha llegado a la conclusión de que el tema de Verónica Alcocer es de mucho interés en Colombia, por lo que advirtió que analizan con más detalle el bloqueo que se llevó a cabo.

Desde sectores de la oposición colombiana se ha señalado que podría tratarse de un caso de censura, ya que cuestionan que el bloqueo llegara dos días después de que el diario sueco diera a conocer lo que estaría pasando con la primera dama.

Incluso, Katherine Miranda manifestó que las “incongruencias son evidentes” y por eso le pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para determinar si hubo uso indebido de las facultades de bloqueo.

En una democracia, la prensa no se censura ni se persigue, y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”, apuntó.

Más allá de las explicaciones entregadas por Coljuegos y MinTIC, la polémica por el momento está lejos de acabarse y parece que queda mucha tela por contar en este asunto.

Verónica Alcócer

En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.

