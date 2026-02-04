Política

Exregistrador Nicolás Farfán defiende la legalidad del proceso en la decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “No se está vulnerando derecho”

Farfán se refirió a las críticas que han señalado que la decisión del CNE respondió a cálculos políticos o electorales.

Danna Valeria Figueroa Rueda

4 de febrero de 2026, 11:30 p. m.
Farfán aseguró que no se está vulnerando ningún derecho político fundamental.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera revocar la inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida prevista para el próximo 8 de marzo, dirigentes de distintos sectores y partidos se pronunciaron.

Mientras desde el Pacto Histórico y el Gobierno nacional se cuestionó el fallo y se anunciaron posibles acciones judiciales, otras voces salieron a defender la actuación del CNE y a pedir respeto por sus decisiones. Una de ellas fue la del abogado Nicolás Farfán, exregistrador delegado para asuntos electorales y demandante en el proceso que derivó en la exclusión de Cepeda de la consulta.

Farfán se refirió a las críticas que señalan que la decisión del CNE respondió a cálculos políticos o electorales. Frente a esos cuestionamientos, hizo un llamado directo a respetar las instituciones y a no evaluar los fallos según los intereses de quienes presentan las solicitudes. “Yo hago un llamado al respeto a las instituciones, a la autoridad electoral. Uno no puede hablar del fallador según los intereses de la solicitud”, afirmó.

En sus declaraciones, el abogado insistió en que las decisiones del Consejo Nacional Electoral no pueden calificarse como ilegítimas solo porque no coincidan con las expectativas de una de las partes. Recordó que él mismo ha presentado solicitudes ante el CNE que no han prosperado.

Según explicó, ha sido solicitante en procesos relacionados con listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en departamentos como Nariño, San Andrés y Caldas, y en esos casos perdió, sin que ello —dijo— invalidara la actuación del organismo.

Farfán también citó otros precedentes recientes del CNE para señalar que sus decisiones no han favorecido a un solo sector político.

Mencionó que el Consejo ha revocado candidaturas del Centro Democrático, como la de Marelen Castillo, y que en otros casos ha negado solicitudes de revocatoria, como ocurrió con la entonces ministra Carolina Corcho. “Eso no hace ilegítima la acción del Consejo Nacional Electoral”, señaló, al reiterar que el llamado es a aceptar las decisiones y a respetar las instituciones.

En relación específica con el caso de Iván Cepeda, Farfán aseguró que, a su juicio, no se está vulnerando ningún derecho político fundamental. Explicó que la revocatoria de la inscripción para la consulta del Frente por la Vida no le impide al dirigente participar en la contienda presidencial por otras vías.

Según dijo, Cepeda, como ganador de la consulta del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025, conserva el derecho de inscribirse directamente a la primera vuelta como candidato oficial de esa colectividad.

