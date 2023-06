Fajardo reacciona a la alocución del presidente Petro y le recuerda que sus discursos deben ser también para la “clase media alta que él agrede”

Miles de colombianos alzaron su voz esta semana en medio de las marchas convocadas por la oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales se realizaron sin ningún tipo de problema en las principales ciudades del país.

El mandatario, no obstante, volvió a restarles importancia y, desde Francia, en donde adelanta una agenda de trabajo diplomática, criticó fuertemente a las personas que salieron a manifestarse el pasado martes 20 de junio.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno - Foto: Guillermo Torres /Semana

La Plaza de Bolívar fue el epicentro de las manifestaciones - Foto: Guillermo Torres /Semana

“A las marchas no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas”, aseguró el cordobés.

Ante estas declaraciones, el exalclade de Medellín, Sergio Fajardo, no se quedó callado y criticó fuertemente al jefe de Estado. Asimismo, le pidió que deje de estigmatizar a los ciudadanos que salieron libremente a marchar en contra de su administración.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó la coyuntura para puntualizarle al presidente en su cuenta personal de Twitter que los discursos que emite a nivel nacional son para todo el pueblo, incluida la gente que no votó por él.

El presidente volvió a restarles importancia a las marchas - Foto: juan carlos sierra-semana

Sergio Fajardo le respondió rápidamente a Gustavo Petro - Foto: REVISTA SEMANA

“Ojalá Petro tenga claro que sus discursos, que tanto le gustan, son tanto para las señoras de los tintos y los obreros, como para esa clase “media alta” que él agrede, maltrata y descalifica como arribista. Esos “arribistas” se acuestan cada domingo con la esperanza de progresar social y económicamente, y de ellos también es el presidente”, precisó.

El discurso del Jefe de Estado también provocó una lluvia de cuestionamientos y varios líderes de la oposición lo encararon en las diferentes redes sociales. Uno de los primeros en responderle al mandatario fue el abogado Daniel Briceño, quien aseguró que la soberbia lo está nublando.

“El presidente Gustavo Petro dice que quienes salieron a marchar en su contra fue: ‘una clase media arribista muy parecida a la que salió con armas en 1851′. Terrible ataque. La soberbia nubla la razón”, manifestó el jurista.

Cabe mencionar que Petro no ha podido olvidar el hundimiento que se registró en la Cámara de Representantes de su reforma laboral, proyecto que había recibido una ola de comentarios negativos desde diferentes sectores productivos del país, por generar incertidumbre en la generación de empleos.

El mandatario colombiano no dejó pasar por alto su discurso en Francia para despacharse en contra del Congreso por el fracaso que tuvo una de sus principales iniciativas de Gobierno, señalando que la célula legislativa no dio espacio para “dar un solo debate de ideas” sobre la medida.

El Congreso de la República no debatió la reforma laboral - Foto: Guillermo Torres /Semana

El presidente Gustavo Petro criticó al Congreso - Foto: Semana

“La reforma laboral no buscaba más que proteger los derechos de la persona que es más débil. Juntaron el Congreso y no fueron capaces de darle un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajadora, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios y al hombre que pone las palancas”, sostuvo el jefe de Estado.