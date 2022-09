Francia Márquez confesó por qué no quiso asistir al funeral de la reina Isabel II y afirmó que se habría sentido incómoda

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rompió el silencio acerca de su papel en el gobierno de Gustavo Petro y, además, se refirió a los ataques racistas de los que fue blanco por parte de una manifestante el pasado 26 de septiembre, tema que continúa dando de qué hablar en la opinión pública, en especial por la búsqueda que adelanta la Policía para detener a la persona implicada en estas agresiones verbales.

En conversación con Caracol Radio, la también precandidata presidencial, segunda en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, explicó por qué no fue al funeral de la reina Isabel II. Valga la pena recordar que el tema suscitó polémica, dado que a algunos les pareció una falta de respeto que no estuviera la vicepresidenta, pero sí la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer.

Conforme con Márquez, más allá de lo que representaba la figura de la reina a nivel global, las monarquías han estado relacionadas no solo con el colonialismo, sino con las esclavitud de la población afro, a la que ella representa.

“Yo, como Francia Márquez, no me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que, nos guste o no, tiene una connotación histórica con esto del racismo, del colonialismo, de la esclavitud. Para mí, ir a eso no es un privilegio”, sostuvo en conversación con el medio radial.

La vicepresidenta también expuso que no es por asistir al funeral de la reina que quiere figurar. En Colombia y en el mundo se dio a conocer por su activismo social y ambiental en las regiones más olvidadas por el Estado y quiere mantenerse en ello.

“Este país me conoció luego de que mucha gente afuera me conociera. A nivel internacional, mucha gente sabe quién soy y lo que represento. Un funeral no define eso”, agregó.

Francia rechaza el racismo

Acerca de los actos racistas por parte de una de las manifestantes en contra de las reformas que propone el Gobierno —tributaria, al sistema de pensiones y a la salud—, afirmó que su capacidad de estar en a vicepresidencia no pasa por su color de piel.

“Uno no espera que lo comparen con un animal. Los animales tienen derechos también, pero uno espera que lo traten como un ser humano, como lo que somos. Nosotros no somos animales, somos seres humanos. Yo llegué aquí porque la gente que votó por nosotros cree en lo que somos, nuestras capacidades. Mi capacidad no está definida por mi color de piel”, sustento.

Para recordar: algunos de los comentarios racistas fueron: “A Francia Márquez, es un simio. ¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan, ¿qué educación tienen?”.

Cómo avanza el Ministerio de la Igualdad

Francia Márquez también fue abordada por su papel dentro del Gobierno nacional, pues el compromiso de Gustavo Petro fue delegarle un papel que trascendiera la vicepresidencia, con la creación del Ministerio de la Igualdad. Pues bien, brindó algunos detalles de cómo va el proceso para radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República.

A falta de que los legisladores le den el aval, una vez sea radicado, Márquez sustentó que desde ya se están preparando programas para “las mujeres, los jóvenes, regiones excluidas. La igualdad para los pueblos étnicos, para las personas con discapacidad, para la población LGTBIQ+. Eso significa una reestructuración del Estado”.

Así mismo, aseguró que no habrá ninguna institución que se encargue propiamente del tema la igualdad. Quizá tocó el tema por el ruido que generó la designación de Cielo Rusinque Urrego como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), señalada por algunos sectores de machista, cuando se esperaba que Francia Márquez asumiera el puesto temporalmente, mientras se creaba el ministerio.