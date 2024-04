Gareth Sella, viceministro de Francia Márquez, realizó polémica defensa a integrantes de la primera línea: son “estigmatizados falsamente”

A través de su cuenta personal de X, Sella le metió presión a la justicia e indicó que no puede haber “presos políticos”, haciendo referencia a los miembros de la primera línea, quienes pusieron en jaque con actos vandálicos al comercio de las principales ciudades de Colombia.

“Las juventudes del estallido no pueden ser criminalizadas y estigmatizadas falsamente. No se les puede revictimizar y en este gobierno no puede haber presos políticos. ¡Libertad a los presos por luchar!”, posteó Petro.