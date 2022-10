Gazapera en el Congreso: le pidieron al ministro Alfonso Prada retirarse de la plenaria por presunto constreñimiento en la votación del proyecto de presupuesto

“Esas jugaditas aquí no, presidente, no, ministro, así no es. ¡Nos respeta a la oposición!”, dijo el congresista Juan Espinal. Los representantes Carolina Arbeláez, Patricia Correal y otros se hicieron sentir en el legislativo.

Este martes, el Senado y la Cámara votaron en tiempo récord todo el articulado del proyecto de presupuesto que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de fuertes críticas de la oposición, cruces de mensajes y serias denuncias contra algunos funcionarios de la administración.

Los congresistas del Centro Democrático, Christian Garcés, y la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, fueron los más vehementes contra el gobierno.

La historia empezó cuando la representante Patricia Correal presentó una proposición que pretendía facilitarle a los municipios pequeños utilizar los recursos excedentes del Fonpet.

La propuesta le gustó a la mayoría de la Cámara y, según el congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, la votación ya sobrepasaba los 90 votos, pero algo extraño ocurrió porque empezó a reducirse la cifra.

“Iba a ganar la proposición, pero en un momento dado se acercaron funcionarios del gobierno a las curules de algunos congresistas y dieron la instrucción de votarla en contra”, dijo el vallecaucano. “Los representantes cambiaron el voto”, añadió.

Correal, visiblemente molesta, “dijo que lo que ocurrió fue falta de garantía. Se tenía una votación y empezaron varios representantes del gobierno a decir que se estaba votando otra cosa, cuando había claridad desde un comienzo que era mi proposición. Esto fue nefasto”.

El representante Octavio Cardona, del Partido Liberal, respaldó a Correal. “Alguien dijo aquí que le costaba creer que había congresistas ingenuos. Y yo tengo que decir que sí los hay porque hay un exceso de lealtad con el gobierno (...) Aquí nos dijeron que se estaba votando una cosa totalmente diferente, pero no se pueden hacer las cosas así”, expresó.

La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, dijo: “le pido a los viceministros que se retiren de este recinto para que los congresistas puedan votar tranquilos, libres y transparentes y le demos garantías a este debate”.

Al final, Christian Garcés, del Centro Democrático, fue más allá y solicitó “que haga retirar al ministro del Interior, Alfonso Prada, al viceministro y los demás funcionarios del Gobierno. Que explique, entonces, el ministro Prada qué hacía reunido allá en privado en un salón al lado de la presidencia, que explique por qué la votación llegó a más de 90 votos en un momento de la plenaria y después disminuyó. Que explique por qué los funcionarios están visitando las curules de los representantes y uno denunció que le pidieron cambiar el voto. Si eso no es constreñimiento, ¿entonces qué es?”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, no intervino en el debate. Entonces, “¿qué hacía este martes en la plenaria?”, interrogó el uribista.

#MuyGrave así no es, Gobierno presionando a los Representantes a la Cámara de cómo votar el #PGN2023



El debate ha tenido garantías, pero le exigimos al Viceministro del Interior García, respetar nuestra independencia. Esas jugadas NO. @CeDemocratico pic.twitter.com/1fty0JcMRH — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) October 19, 2022

Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, también denunció que en las pantallas del Congreso, en el momento de la votación, “se veía al Gobierno nacional diciendo cómo votar. Esas jugaditas aquí no, presidente, no, ministro, así no es. ¡Nos respeta a la oposición! Nos levantamos como oposición, hay que respetar la independencia de poderes”, enfatizó. “Déjenos votar solos, que el Gobierno no nos diga cómo votar”, concluyó.

Aunque los congresistas hicieron sentir su voz, fue en vano. La aplanadora del Gobierno en el legislativo permitió la aprobación del proyecto de presupuesto, que pasará a sanción del presidente Gustavo Petro.