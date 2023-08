Germán Vargas Lleras celebró derrota del gobierno en Comisión Primera del Senado: “Importante que pierdan control en comisiones”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo: “siguen las malas noticias para el gobierno de Gustavo Petro. 18 vs. 8 votos, derrotado Alexander López para la presidencia del Senado. También pésimas noticias para el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los trámites de legalización de drogas recreativas, descongestión de cárceles y la Ley de Sometimiento ”.

Esta nueva derrota para el gobierno significa que la coalición mayoritaria es endeble y no están garantizados los votos de las reformas del gobierno en el segundo semestre de 2023. Los escándalos contra la Casa de Nariño, el bajonazo en la popularidad del presidente, la captura de Nicolás Petro y las elecciones regionales de octubre próximo, se han convertido en un cóctel en contra del Ejecutivo.

Aunque al momento de la elección de la Comisión Primera del Senado estuvieron varios ministros como Luis Fernando Velasco (Interior), Mauricio Lizcano (TIC), y Catalina Velasco (Vivienda); su presencia no sirvió de nada y el Gobierno Petro fue derrotado nuevamente por los partidos independientes y de oposición.

Desde la semana pasada estaba claro que el triunfo para el Pacto Histórico no sería sencillo, la mayoría de integrantes de la célula legislativa no quería que la presidiera Alexander López, por sus constantes discusiones con los colegas y se abrió paso la postulación de Blanco.

A su turno Paloma Valencia hizo la misma postulación y argumentó que Alexander López no ofreció garantías en su fugaz paso por la presidencia del Congreso, cuando reemplazó a Roy Barreras.

“Nosotros sentimos que hay suficientes consideraciones para que no podamos elegir al senador Alexander López, toda vez que no solamente irrespetó la Ley 5, que gobierna las sesiones del Congreso, sino que melló contra lo más sagrado que tiene una democracia, que son el respeto por los derechos de oposición. Y, por lo tanto, no encontramos ningún ánimo de votar por el senador Alexander López”, dijo Valencia.