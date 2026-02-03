El Pacto Histórico convocó a movilizaciones para este martes 3 de febrero, justo en el marco de la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca y en un día clave para el proceso sobre la candidatura de Iván Cepeda que se desarrolla en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La coalición del presidente Gustavo Petro citó a concentraciones en las plazas públicas de las principales ciudades del país para las 10:30 de la mañana, momento para el que estará comenzando el encuentro bilateral.

La ‘tuiteratón’ de los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro por la reunión con Donald Trump

“La soberanía, la dignidad y el salario vital se defienden con cadena de afectos y movilización. Que todas las plazas sientan el poder constituyente, el poder de la democracia defendiendo lo conquistado“, se lee en el mensaje publicado por ese bloque político.

La invitación está acompañada de una fotografía del candidato presidencial, Cepeda, cuya participación en la consulta del Frente por la Vida está en duda y será debatida por el CNE en esta misma jornada. El tribunal debe resolver una manifestación de impedimento presentada por uno de los dos conjueces, cercano al Centro Democrático, que entrarán en la discusión para dirimir sobre el proceso.

En la cuenta oficial de la Presidencia de la República también se publicó una invitación a la marcha en la que se cita a los simpatizantes del Gobierno a encontrarse a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar.

“Este martes 3 de febrero el pueblo colombiano se moviliza en las plazas del país para realizar una cadena de afectos que rodea al presidente de la República, Gustavo Petro, en defensa de la soberanía nacional y del salario vital”, escribió la Casa de Nariño.

Además, el petrismo convocó a una ‘twitteraton’ con la etiqueta “#3FALasPlazas” en la que invitan a sus simpatizantes a publicar mensajes sobre la “soberanía” de Latinoamérica y para acompañar al presidente Petro en su encuentro con Trump.

La movilización de esta jornada tiene varias aristas: lo que el Gobierno presenta como un mensaje de respaldo al presidente en su agenda en Washington y lo que el Pacto Histórico anuncia, además, como una manifestación de respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

Candidatura de Iván Cepeda: CNE analizará manifestación de impedimento de conjuez clave en el proceso

El propio senador de ese movimiento, Wilson Arias, dejó claro en una publicación en su cuenta de X que la manifestación de esta jornada persigue esos dos propósitos. “Alerta, caleños: mañana volvemos a la calle para acompañar al presidente Gustavo Petro en su reunión en USA y en defensa de la candidatura de Iván Cepeda y de las listas a Cámara del Pacto en el Valle y otras regiones, amenazadas por el Consejo Nacional Electoral CNE”, expresó el congresista.

Y, como si fuera poco, las cuentas de X de los ministerios del Gobierno nacional también estuvieron publicando mensajes de apoyo al presidente Petro para el encuentro con Trump.