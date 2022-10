Gustavo Bolívar defiende al presidente Petro con jalón de orejas a los colombianos: “Sin pereza, analicen por ustedes”

La expresión “enemigo interno”, a la que hizo referencia el presidente, Gustavo Petro, durante su visita al municipio de Caldono (Cauca), despertó todo tipo de comentarios en la política colombiana.

Mientras algunos sectores plantearon que las declaraciones estaban relacionadas con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, miembros del Pacto Histórico se pronunciaron en defensa del mandatario. Incluso el jefe del Estado colombiano realizó una aclaración de lo dicho este 13 de octubre.

Pues bien, entre los congresistas que se expresaron tras lo ocurrido sobresalió Gustavo Bolívar, una de las caras más visibles del partido de Gobierno. Según él, al presidente Petro lo sacaron de contexto con la intención de crear distancia con los miembros de su gabinete de ministros, por lo que invitó a la ciudadanía a analizar sin pereza el video de su discurso en el Cauca.

“Ante tanta tergiversación les recomiendo escuchar la fuente directa, el presidente Gustavo Petro, y analizar sus palabras, sin pereza. Si permiten que medios y personas interesadas en romper el pacto analicen por ustedes, obtendrán: mentiras y ediciones amañadas. ¡Estamos más unidos y sólidos que nunca!”, comentó Gustavo Bolívar.

Estamos más unidos y sólidos q nunca! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 14, 2022

Bolívar compartió su comentario tan solo horas después de que el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmara: “El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente. ¿Enemigo interno? Quiero recordar lo obvio: que es el presidente quien nombró un gabinete diverso y equilibrado. Y fue quien generosamente manifestó su acuerdo con que presidiera el Congreso este ciudadano demoliberal. Él garantiza el cambio y también el equilibrio”, sostuvo.

También salió en defensa del mandatario el senador Iván Cepeda, pieza clave en el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y Fedegán para la compra de tres millones de hectáreas con el objetivo de sacar adelante la Reforma Rural Integral, contemplada en el primer punto de los Acuerdos de Paz celebrados seis años atrás con las Farc.

“El presidente Gustavo Petro tiene toda la razón: nuestro ‘enemigo interno’ es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante. Debemos liberar la imaginación política de esas taras, ejecutar los cambios, no anclarnos en procedimientos eternos”, expuso Cepeda.

La declaración de Petro

El pronunciamiento de Gustavo Petro durante su visita a Caldono y que generó especulaciones fue: “El principal rival del Estado, del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir”.

Algunos sectores lo relacionaron con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, porque ha salido a desmentir que no habrá nuevos contratos para la exploración y explotación petrolera, así como que la compra de tierras a Fedegán no podrá ser por medio de los Títulos de Deuda Pública (TES).

De hecho, en vista de lo ocurrido, desde su cuenta en Twitter, el mandatario explicó a qué se refería con el enemigo interno, nada relacionado con su gabinete de ministros, mucho menos José Antonio Ocampo, encargado de radicar la reforma tributaria en el Congreso la primera semana de octubre.

“El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”, señaló Petro en su cuenta de Twitter.

Por las dudas, este 13 de octubre, en rueda de prensa para dar cuenta de la situación de los bienes en extinción de dominio, en la que afirmó que algunos de ellos no figuran en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), comentó: “La responsabilidad es mía, no me inventen peleas con ministros, que no tengo. No es que no tenga ministros, es que no tengo peleas con ministros”.