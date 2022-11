Gustavo Bolívar insistió en ayudar al creador de serie ‘Matarife’; pidió que le den trabajo en la Cancillería

El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, volvió a reclamar porque siente que han dejado solo a Daniel Mendoza, el creador de la serie ‘Matarife’, en la que se busca relacionar al expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo, a pesar de que la justicia falló a favor del líder del Centro Democrático.

“Inaudito dejar solo a Daniel Mendoza en el exilio por jugarse la vida por la causa. A punto de entrar al quirófano, desgarran sus gritos desesperados. Pido respetuosamente a Álvaro Leyva y Laura Gil revisar su caso. Es un gran abogado. La prioridad deben ser los nuestros”, afirmó Bolívar.

Bolívar afirmó que nunca ha pasado hojas de vida al Gobierno, pero no está de acuerdo con que dejen de contratar a Mendoza cuando hay “uribistas” trabajando para dependencias del Gobierno.

“Los ministros y altos funcionarios del gobierno saben que jamás he ido con hojas de vida a pedir puestos. Pido que escuchen a Daniel porque su caso es dramático. No es posible que tanto uribista que nos odia siga gozando de altos cargos y los nuestros estén en tan mala situación”, aseguró Bolívar.

El senador del Pacto Histórico ha sido uno de los que más ha insistido en que deben trabajar con personas cercanas a su sector, una posición que ha sido cuestionada por miembros de la oposición.

“Esos uribistas fanáticos, que decían ‘por ese guerrillero no voto’, deberían tener una gota de dignidad y no seguir lagarteando puestos en un gobierno ‘comunista’ ‘castrochavista’”, dijo Bolívar recientemente.

La senadora Paloma Valencia lo criticó. “Lo del senador Gustavo Bolívar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso. Diálogo y amnistía para criminales y persecución para los uribistas”, aseguró la congresista uribista.

En el caso de Daniel Mendoza, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión en favor de la defensa del expresidente Uribe. En las últimas horas el alto tribunal le ordenó a Mendoza rectificar los señalamientos hechos al expresidente a través de la serie.

La decisión se basa en que Mendoza hizo una serie de acusaciones que para la Corte carecen de elementos probatorios. En la producción, Mendoza relacionó sin fundamenta a Uribe de supuestamente ser el “asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”. La Corte aseguró que hay ausencia de pruebas en esas afirmaciones y le ordenó rectificar.

En varias ocasiones Mendoza ha dicho que se siente rechazado por el petrismo. “Quizá es que soy un inútil. No sirvo para nada más que para luchar por mi país. Aquí no puedo litigar y el periodismo no me da para vivir. No me veo de actor ni metido entre las luces de la farándula. Después de la elección me quedé desempleado”, aseguró Mendoza.

Luego de ese mensaje, Bolívar ya había insistido en darle trabajo en el Gobierno. El senador aseguró que Mendoza “expuso su vida por ese proyecto” y que tuvo que exiliarse. “Pasa penurias en Europa y corre riesgo si regresa. Lo menos que podríamos hacer por él, lo pido respetuosamente, es escucharlo”, aseguró Bolívar.

Otro de los que salió a respaldarlo fue el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien le reconoció su aporte en esa “lucha”. “Apreciado Daniel, en lo que de mí dependa trataré de ayudarte y de hacer que tu valioso aporte a nuestra lucha y tu trabajo sean reconocidos”, dijo Cepeda.

Los sectores de oposición celebraron que la justicia haya encontrado que ‘Matarife’ es una serie que carece de sustento, a lo que Mendoza: “Como a los uribistas les duele tanto que esté desempleado, pues viene siendo hora de volver al trabajo”, dijo a finales de septiembre, sin embargo, esa situación parece no haber cambiado.