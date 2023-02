Gustavo Bolívar lanza advertencia de cara a las elecciones: “No permitamos que el corrupto se tome el Pacto”, ¿a quién se refiere?

En las elecciones regionales del 29 de octubre, el Pacto Histórico buscará imponerse en las urnas para mantener y aumentar su gobernabilidad. Sin embargo, desde ya hay quienes realizan alertas por la posibilidad de alianzas con políticos que han sido relacionados con corrupción.

Gustavo Bolívar, que en diciembre pasado dio un paso al costado como senador de la República y aún no define su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, comentó: “SOS. Aliarnos con corruptos para ganar alcaldías y gobernaciones nos desdibuja como coalición y defrauda a quienes creyeron en una promesa de cambio. Los candidatos del Pacto Histórico deben ser decentes, leales a Petro y a la causa. ¡No permitamos que el corrupto se tome el Pacto!”.

Aunque en su trino no hace referencia a un miembro del Pacto Histórico en específico, fue realizado este 21 de febrero, fecha en la que Roy Barreras lanzó su partido político, La Fuerza de la Paz, y que dio a conocer la lista de candidatos a las alcaldías y gobernaciones que avalará y coavalará.

A la Alcaldía de Cartagena, por ejemplo, aspirará Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar, a quien la Fiscalía ordenó investigar en 2019 para esclarecer la supuesta existencia de un cartel de la contratación en el departamento.

Dumek, de hecho, no sostiene las mejores relaciones con el actual alcalde de Cartagena, William Dau, quien no dudó en arremeter contra Roy Barreras por avalar el exgobernador para aspirar al mandato en la ciudad heroica.

“Roy, tú o no conoces a la gente o estás cortado con la misma tijera. Tú no representas al Gobierno por el cual yo voté, el del presidente Gustavo Petro. Coge juicio y deja de estar en esas”, expuso.

Valga recordar que La Fuerza de la Paz es parte del Pacto Histórico. “Y como partido de Gobierno, ha respaldado las iniciativas del Cambio del presidente Gustavo Petro”, de acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien estuvo en el lanzamiento de esta casa política.

Bolívar, contra Roy por reforma a la salud

En una reciente entrevista con SEMANA, el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, arremetió contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, y se mostró “muy preocupado” por la reforma a la salud.

Luego, en Vicky en SEMANA, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar salió en defensa de la jefe de la cartera de Salud. El excongresista, quien es cercano al presidente Gustavo Petro, dijo que Barreras tiene que declararse impedido en la reforma a la salud porque en el pasado lo financiaron las EPS.

“Estuve investigando y Roy tiene intereses en el sector de la salud. Entonces, ¿por qué no se declara al menos impedido (...) si él en el pasado fue financiado por las EPS? No ahora, pero en el pasado sí. Porque ya han aparecido los artículos de prensa. ¿Por qué no se declara impedido? Porque se nota que también, así como él dice que la ministra está ‘ideologizada’, pues a él también se le nota el interés y eso no es sano para la democracia, y sobre todo él, que va a conducir ese debate en el Congreso”, dijo puntualmente Bolívar en Vicky en SEMANA.

En tal sentido, Bolívar fue enfático en decir que no veía imparcialidad, cuando en últimas será Roy Barreras, presidente del Congreso, quien deberá estar al frente del debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

“Roy ha estado en el tema de la salud desde hace mucho tiempo. Si uno ha tenido intereses en esos sectores, ¿por qué el debate se reduce a minimizar la actuación de una ministra, a tratarla mal en público y no dar este debate con altura? Y dice: ‘mire, sí tengo intereses’. Simplemente, mencionarlo y apartarse”, insistió Bolívar, quien también dijo en Vicky en SEMANA que el Pacto Histórico no recibió dinero de las EPS.