Gustavo Bolívar le contesta duro a Roy Barreras por entrevista con SEMANA: “el discurso que autoexime a los victimarios”

El exsenador Gustavo Bolívar reaccionó este lunes con dureza a la entrevista que concedió el presidente del Senado, Roy Barreras, en la más reciente edición de SEMANA.

En la conversación con la directora de este medio, Vicky Dávila, Barreras se mostró en contra de algunas afirmaciones hechas en días pasados por su excolega, quien aseguró que el 60 % del Congreso es corrupto y pertenece a las mafias.

“Eso no es cierto, pero si él tiene esa información, que presente las 62 denuncias penales en la Corte Suprema. El 60 % son 62 congresistas. Si no, está haciendo una omisión de denuncia, que también es un delito”, dijo el presidente del Senado sobre las explosivas declaraciones de Bolívar realizadas también en entrevista con SEMANA.

Y agregó que con esas afirmaciones el exsenador del Pacto Histórico no solo humilló a los congresistas, sino que “hay una cosa más de fondo. Algunos sectores fanáticos y radicales de las dos extremas, de derecha y de izquierda, piensan equivocadamente en que no se logren aprobar las reformas. Quieren que se hundan para poder decir: el nido de ratas del Congreso, junto con los empresarios y el establecimiento, hundieron el propósito de cambio. Muchedumbre, todos a incendiar el Congreso. ¡Qué gran error! Nos conducirían a una guerra civil, a un golpe de Estado, que nadie va a aceptar. No se equivoquen destruyendo las instituciones. No hay democracia sin Parlamento, sin Congreso”.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República.

Y sobre eso lanzó una advertencia: “Si creen que van a hacer la revolución en las calles, incendiando el Congreso, se equivocan, porque echan a perder el buen deseo del presidente de hacer las reformas sociales. Las reformas se hacen en el Congreso, y el Congreso tiene que escuchar a la gente. Petro, en un gesto bellísimo, dice: voy a oír a los que nunca han sido escuchados. Oírlos para obedecer ese mandato y hacer las reformas en el Congreso, no para cerrarlo a punta de piedra y con frases descalificadoras de las instituciones”.

Barreras también se refirió a la denuncia realizada por Bolívar, quien señaló que había una red de trata de personas en el Capitolio. “Invito a todos los que sepan de esos casos. El exsenador Bolívar dijo en SEMANA que había trata de personas. Ese es un delito terrible. ¿En qué consiste? Secuestran a una persona, le quitan el pasaporte y se la venden a la mafia japonesa. No he conocido a ninguna empleada del Congreso que la vendan a la mafia japonesa. Pero, si el exsenador Bolívar supo que eso ocurrió hace cinco años, su obligación es denunciarlo, y no hacerlo ahora para preparar alguna nueva teleserie y utilizar a las víctimas con ese propósito”, expresó.

De igual manera, el presidente del Senado señaló que junto a la presidenta de la Comisión de la Mujer, María José Pizarro, establecieron un mecanismo para que se denuncien estos casos. “La calumnia es tan fácil, pues fácilmente puede calumniar a cualquiera y destruye la moral del otro. Con la senadora María José Pizarro y la Comisión de Ética de la Mujer, creamos una línea segura, denunciasegura.com. Usted tiene que mandar un correo electrónico, si quiere llamar a la senadora Pizarro en privado o a mí, o a un grupo de psicólogas y juristas. Lo hace con total reserva, denuncie a quien la está acosando, al senador, ministro, general, al que sea, y nosotros nos encargamos. La protegemos en la identidad de poner la denuncia inmediatamente en la Fiscalía”, sostuvo.

Frente a lo dicho por Barreras, Bolívar afirmó este lunes que su discurso “autoexime a los victimarios y estigmatiza al denunciante” y subrayó “el país sabrá a quién creerle”.

“Dice Roy Barreras a Vicky Dávila que soy mentiroso porque en el Congreso no hay corruptos ni existe el acoso sexual... Dice que denunciar esto es acabar con las instituciones. El discurso que autoexime a los victimarios y estigmatiza al denunciante. El país sabrá a quién creerle”, fue el mensaje escrito por el libretista en su cuenta de Twitter.

Roy Barreras dice lo que piensa sobre Gustavo Bolívar: es “honesto” y “auténtico”

En la explosiva entrevista que Gustavo Bolívar le dio a SEMANA hace unos días, hubo un blanco de ataque: Roy Barreras. El presidente del Congreso aprovechó para contestarle en la última edición de la revista.

Ante la pregunta de si le gustó esa portada, Barreras contestó: “No me gustó. El señor que fabricó el esmoquin no lo hizo para que se metieran al agua con el traje. Pero cada quien es dueño de sus excentricidades. Bolívar es un personaje de la televisión. No solamente hace series, las prepara y mercadea. Gracias a ustedes y a los medios, él mismo es un personaje de televisión. Tengo que decir que no lo conozco bien. Pero Bolívar es un tipo auténtico y es un hombre honesto”.

El exsenador Gustavo Bolívar se despachó contra sus compañeros políticos en entrevista con SEMANA.

Roy Barreras dice lo que piensa sobre Gustavo Bolívar y le contesta a su dardo de que no es "intachable".

En esa conversación, Bolívar dijo que no pensaba que Barreras fuera “intachable” en política. “No importa. Creo que está equivocado en muchas cosas; por ejemplo, en acabar con las instituciones”, dijo el presidente del Congreso. Agregó que el senador “no me conoce. No tiene elementos de juicio para decir eso. En cambio, sí creo que su postura de defensa de los jóvenes de la primera línea es intachable. Yo creo que él auténticamente defiende a la primera línea. Él es original en eso”.