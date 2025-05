Gustavo Bolívar le llamó la atención al congresista David Racero por sus múltiples escándalos de tráfico de influencias y le pidió dar ejemplo

Es como defender lo indefendible, coinciden algunos dirigentes políticos de la izquierda que no entienden cómo Racero, el que más cuestiona a los empresarios a la hora de defender la reforma laboral de Gustavo Petro, haya ofrecido un puesto de trabajo a una cajera de un supermercado familiar por solo un millón de peso s y la haya hecho trabajar durante más de 10 horas diarias y con un solo día de descanso.

“Doloroso, especialmente para quienes consideramos a David un amigo, pero si prometimos un cambio, debemos dar ejemplo. No se puede defender lo indefendible, ni volvernos cómplices, desde el silencio. Ojalá pueda aclarar las graves sindicaciones o caso contrario resarcir el daño”, escribió textualmente Bolívar.

“La defensa de algunos a Racero es triste y no nos ayuda como progresistas. Es insultante para quienes defendemos la dignidad del trabajo. Primero: el hecho de que haya ocurrido en 2021 no lo justifica. Lo que hace es legitimar no pagar prestaciones sociales, justificar jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, naturalizar el rol de todero. Aceptar que una persona solo descanse un día tras trabajar 78 horas a la semana y normalizar la falta de pago por horas extras. Además, ¿nadie ha notado que estaban contratando a una mujer? ¿Nadie se ha detenido a pensar que esto es precisamente una expresión de la inequidad laboral de género? ¿Que por ser mujer se espera que haga de todo? ¿De verdad creen que a los hombres también los ponen a limpiar baños, atender como cajeros, cargar cajas y todo por el mismo salario miserable? Esto también es violencia laboral y de género", escribió Coral en sus redes sociales.