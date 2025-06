Gustavo Bolívar, preocupado, pidió a los ministros y al Pacto Histórico defender los logros de Petro; habló de campaña “sucia” en el 2026

Bolívar está hospedado en un hotel de lujo y su habitación tiene un balcón desde donde se divisa la inmensidad del mar. “Si no me inspiro acá, ¿dónde?”, dijo.

"Le he escrito al presidente para otras cosas, ya normalizamos la conversación, pero ese tema (del desplante del presidente en el Catatumbo, cuando no le permitió hablar en público) no lo he tocado. Al día siguiente, él se fue a China", dijo.