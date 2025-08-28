Suscribirse

Gustavo Petro admitió que le quedan unos meses y remató en plena alocución: “Algunos dirán qué lástima”

El mandatario colombiano reveló cifras de la implementación de su polémico sistema de salud.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 6:24 p. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Se siguen conociendo detalles de la alocución que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, el 27 de agosto en horas de la noche en la Casa de Nariño.

En uno de los apartes de esa declaración, que duró cerca de una hora, el mandatario, en medio de la exposición que hizo con varias diapositivas sobre la aplicación de su controversial sistema de salud, hizo mención de la recta final de su gobierno.

Contexto: Petro reveló que “no ha pedido vacaciones” en los tres años de su Gobierno, pero confesó cuándo tomará un descanso largo

En la intervención, el jefe de Estado reconoció que le quedan pocos meses en la Casa de Nariño.

“Tengo que hacer una revisión siempre antes, porque era lo clave que quería yo presentar. Esta sí es, mira. Número y razón de mortalidad materna, Colombia 2018 a 2025, semana 33”, dijo sobre las cifras de su esquema de salud.

Gustavo Petro.
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y avanzó en la declaración: “Ya casi tengo el mismo periodo de Duque. Entonces se pueden comparar ya los dos periodos”.

“Me quedan unos meses, ustedes dirán que es chévere y algunos otros dirán qué lástima”, aseguró.

Además, afirmó: “Pero este es Duque. Mire cómo sube en todo su gobierno la mortalidad materna, sube año tras año porque pueden decirnos que aquí fue el covid, etcétera. No, señores, este es el sistema de las EPS en relación con la mujer gestante y su muerte cada vez peor en términos de casos”.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Posterior a la alocución, el presidente Gustavo Petro lideró una nueva sesión del polémico consejo de ministros. En este volvió a reclamarles a varios de sus funcionarios por diversos temas. El presidente se quejó porque órdenes que ha dado no se han cumplido.

Unos de los afectados fueron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, porque no se ha empezado la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, un proyecto en el que Petro viene insistiendo incluso desde que era alcalde de la ciudad.

“Una juez ordenó la entrada a la torre, sentencia judicial, no entiendo por qué la Policía no ha acompañado a su gobierno para entrar a la torre”, cuestionó el jefe de Estado.

Y agregó el mandatario colombiano: “A usted le queda un año, entonces si se dejan pasar las semanas tranquilamente, gobiernos menos sensibles con el San Juan de Dios, que es la joya de la salud de América del Sur, terminan dinamitando la torre, como querían [Enrique] Peñalosa y Claudia López, y eso no puede suceder”.

El presidente, Gustavo Petro, y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 5 de mayo de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

Finalmente, otro de los ministros que recibió una especie de regaño de parte de Petro fue Armando Benedetti, por el trámite de la reforma a la salud en el Congreso.

Contexto: Daniel Quintero y su comentario tras conocerse la condena contra asesino de Miguel Uribe Turbay: “Y se escandalizan”

“Todo esto pareciera que el Congreso lo quiere echar por tierra, la Comisión Séptima del Senado, que ya había frenado la laboral, que la habían votado dos veces en contra”, recalcó Petro.

