Gustavo Petro advirtió que el acuerdo nacional que propone sobre las reformas no es “para arrodillar al presidente de izquierda”

El presidente de la República, Gustavo Petro, reafirmó su postura sobre convocar al país a un gran acuerdo nacional para que se apoye desde diferentes sectores y orillas políticas las reformas para transformar el país.

No obstante, el mandatario colombiano lanzó una advertencia sobre ese pacto social, al señalar que no es para que se arrodille al presidente de izquierda, como ha pasado con otros mandatarios a lo largo de los años.

“Pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo de los anteriores presidentes, ese sería otro engaño”, sostuvo Petro.

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió hace unos días al balcón de la Casa de Nariño para defender sus reformas. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Y agregó: “Eso no es entender al electorado colombiano, no es que el presidente de izquierda entonces haga lo que se le dé la gana, no, es que nadie tiene la solución individualmente, el acuerdo nacional es contiguo pero es para hacer transformaciones”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“El acuerdo nacional es para hacer una reforma agraria, para hacer una industrialización a Colombia, para mejorar las condiciones de la fuerza del trabajo del país y de la mitad de la población que es una fuerza de trabajo asalariada”, subrayó Gustavo Petro.

Atención: presidente Petro anunció que ya quedó listo el texto final de la reforma laboral. Estos son los detalles

Llegó el día cero para una de las cruciales reformas del Gobierno del Pacto Histórico. El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que ya quedó listo el texto final de la reforma laboral, proyecto clave que será radicado en el Congreso de la República este jueves 16 de marzo.

El mandatario colombiano, por medio de su cuenta de Twitter, indicó que el diseño de la reforma laboral, que desde ahora ya empieza a generar debate en el país, tuvo más de 100 reuniones para su elaboración.

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que la intención que tiene la reforma laboral es el de mejorar las condiciones de estabilidad “de la fuerza de trabajo en el país”, especialmente eliminando la figura de prestación de servicios y priorizar los contratos de carácter indefinido.

Mesa de concertación de la reforma laboral, con participación del gobierno, empleadores y sindicatos. - Foto: Ministerio de Trabajo

“Listo el proyecto de reforma laboral que busca dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de estabilidad de la fuerza se trabajo en el país. Comenzará a ser debatido por el Congreso después de más de un centenar de reuniones para concertarlo”, trinó Petro.

Recientemente, se llevó a cabo un foro que contó con la presencia de 50 líderes empresariales, entre los que destacaron gerentes y directores de empresas colombianas, en torno a las apreciaciones de representantes de los gremios, la academia y de expertos laboralistas.

Asimismo, participó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, junto a otros expertos en el tema laboral de Crowe Colombia y de Guerrero y Asociados, quienes discutieron desde distintas ópticas, las implicaciones que traería la reforma laboral en caso de que llegase a aprobarse así como el Gobierno nacional la propone.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco - Foto: Fenalco

Es así como en el foro organizado por las firmas Crowe Colombia y Guerrero Asociados se llegó a la conclusión de lo que pasaría en un escenario de aprobación de la reforma en el Congreso: frenar el crecimiento y la competitividad de las empresas colombianas, disminuir el empleo formal y entrometerse en el desarrollo de la libre empresa, serían las consecuencias de la Reforma Laboral, de aprobarse como la propone el Gobierno nacional.

Según los comerciantes consultados por Fenalco, estas serían las decisiones que tomarían en materia de inversión frente a la Reforma Laboral. - Foto: Cortesía: Fenalco.

“Este es el momento para que todos los actores relacionados con el ámbito laboral del país, nos pronunciemos y hagamos propuestas concretas para que esta reforma, politizada e ideologizada, tenga una discusión seria en el Congreso y se pueda mediar de manera razonable y en beneficio tanto de los trabajadores, como de los empresarios, porque cómo está escrita, con seguridad, va a llevar a muchas empresas a su declive”, explicó Jorge Castelblanco, CEO de la firma Crowe.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, aseguró en este foro que, “con el afán de proteger a los trabajadores sindicalizados, de aprobarse, el actual proyecto de reforma haría crecer la cifra de desempleados y trabajadores informales que hoy asciende a 15 millones de personas en el país, y haría incurrir a las empresas en sobrecostos hasta de un 40 %”.

Gloria Inés Ramírez. Ministra de trabajo. Bogotá Diciembre 1 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De igual manera, Cabal reveló que en una encuesta realizada por Fenalco en febrero de este año, entre 1.294 comerciantes, el 27 % de ellos aseguró que, de pasar la reforma, como se ha anunciado, tendrán que dejar de contratar personal, el 22 % que hoy cuentan con 2 turnos de trabajo, tendrán que implementar uno solo, el 17 %, adoptarán procesos de automatización, y el 71% definitivamente reducirán sus planes de expansión.

En este gráfico se destacan las principales decisiones que podrían tomar los comerciantes ante el aumento en los costos que generaría, de ser aprobada, la Reforma Laboral. - Foto: Cortesía: Fenalco.

En su intervención, Juan Manuel Guerrero, socio director de la firma legal Guerrero y Asociados, aseguró que esta es una reforma astutamente anti técnica que pone en riesgo a 2 millones y medio de empleos formales en el país al apostarle a la estatización del sector privado mediante discursos calcados de los gobiernos de izquierda que hoy están en el poder.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según Guerrero, el proyecto del Gobierno atenta contra la estabilidad laboral al proponer la intervención de los sindicatos a la hora de adelantar un despido por faltas graves, persiguiendo el reintegro del trabajador previo permiso del Ministerio de Trabajo.

En la mesa de concertación para elaborar la reforma laboral se analizan cifras e ideas, pero poco se atacan los problemas estructurales del mercado laboral, que incluyen la informalidad, el poco acceso de la fuerza de trabajo a empleos dignos y la inestabilidad en el puesto. - Foto: Cortesía Mintrabajo

De igual manera, el jurista aseveró que al ampliar el horario de la jornada nocturna, encarecer los recargos de fin de semana y de las horas extras, se dejaría a las empresas en una situación muy compleja que sin duda les restaría su capacidad de contratación.

El pasado jueves 23 de febrero, la ministra Ramírez se reunió en privado con el presidente Petro para socializar las propuestas de la reforma laboral y pensional que está concertando. - Foto: juan diego cano-presidencia

Entre tanto, la óptica de la academia también se hizo presente con la voz de Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, quien aseguró que esta no es una reforma de reivindicación de derechos, sino todo lo contrario.

De otro lado, Juan Carlos Arbeláez, socio y experto en Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, afirmó que esta no es una reforma justa para las empresas que ya suficientemente se han echado al hombro muchas cargas contributivas para ayudarle al país, como lo fue la anuencia y contribución de pago aceptada por los empresarios en la pasada reforma tributaria, a través del incremento de las bases y los tributos.