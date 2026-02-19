Política

Gustavo Petro alista las primeras extradiciones a Venezuela de capos en el gobierno de Delcy Rodríguez: estos son los detalles

El presidente reveló un video del operativo en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 10:34 a. m.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de un operativo contra capos del narcotráfico de origen venezolano.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de un operativo contra capos del narcotráfico de origen venezolano. Foto: Foto Presidencia y pantallazo tomado de la publicación de X del presidente Gustavo Petro del 18 de febrero de 2026

El miércoles de esta semana se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo una llamada telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con los detalles que dio a conocer la Casa de Nariño, el diálogo fue respetuoso y se enfocó en las acciones sobre las medidas en la frontera, energía, agua, agricultura, producción y seguridad.

“El presidente @PetroGustavo sostuvo hoy una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, @delcyrodriguezv. Durante la conversación abordaron temas clave de la agenda bilateral como frontera, energía, agua, agricultura, producción y seguridad. Ambos mandatarios acordaron avanzar hacia un próximo encuentro binacional”.

Sin embargo, el mandatario colombiano publicó en su cuenta personal de X los detalles de un operativo que adelantó la Fuerza Pública, en el que fueron capturados dos señalados capos de origen venezolano, que tendrían nexos con la guerrilla del ELN.

En ese mensaje, el jefe de Estado indicó que las dos personas que fueron capturadas en Cúcuta, Norte de Santander, podrán ser extraditadas al vecino país.

“Dos capos de origen venezolano y con capacidad de lavar activos del ELN han sido capturados en Cúcuta. Podrán ser extraditados a Venezuela”, expresó el mandatario colombiano.

En el video que compartió el presidente Gustavo Petro, se habla de que la acción de las autoridades se desplegó mediante la Operación Imperio; uno de los capturados corresponde a César Pérez Serrano, alias César, sobre quien pesaba en su contra una solicitud roja de Interpol por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir.

Además, alias César, según las autoridades, es reseñado como un “cabecilla del narcotráfico, lavado de activos asociado a la guerrilla del ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela”.

Por último, hace varios días se conoció el documento en el que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la captura con fines de extradición del mayor Juven José Sequea Torres, exmilitar venezolano de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Fiscalía captura con fines de extradición a exmilitar venezolano de oposición: “Nos quieren poner en manos del régimen”

Según la información que trascendió, se trata de uno de los exoficiales venezolanos que hicieron parte de operativos como el levantamiento contra Maduro en abril de 2019, así como la llamada Operación Gedeón, en la que militares disidentes intentaron infiltrarse en territorio venezolano desde Colombia.

