Suscribirse

Política

Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

El presidente cuestionó al Congreso por no aprobar la jurisdicción agraria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 7:40 p. m.
Alocución Gustavo Petro
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Este miércoles 15 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una advertencia sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz que firmó el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las FARC.

El jefe de Estado amenazó con ir a las Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano incumplió sobre uno de los temas cruciales de la implementación de los acuerdos.

Contexto: “Responsabilizo a Petro si me pasa algo”: soldado colombiano en Israel denunció amenazas de muerte. Esto le dijo a SEMANA

De acuerdo con Petro, la no aprobación del Congreso de la República de la jurisdicción agraria afecta la declaración unilateral del Estado.

“El Congreso, al no aprobar el proyecto de jurisdicción agraria, se iría de frente a incumplir el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, que son declaración unilateral de Estado”, expresó Gustavo Petro.

El presidente, Gustavo Petro, el 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Tendría que acudir a la próxima sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e informarlo como un cabal incumplimiento del Estado colombiano a la declaración unilateral que nuestro propio Estado presentó a esa entidad y que lo hace obligatorio”.

“Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara proceder con diligencia para no producir un incumplimiento con consecuencias sancionatorias por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, insistió el jefe de Estado.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. | Foto: Prensa Cámara de Representantes

La advertencia del presidente Gustavo Petro se dio luego de una publicación que hizo a través de redes sociales su exministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Faltan ocho semanas para que termine el periodo ordinario de sesiones de Congreso y las mesas directivas de Senado y Cámara aún no agendan para plenaria la Ley de Jurisdicción Agraria que logramos concertar con todas las bancadas hace un año”.

“El pueblo campesino de Colombia la está esperando hace décadas y es parte esencial de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Pido a @Lidiosenado y @Julianlopezte, demócratas y liberales, amigos de la paz, que la agenden para avanzar en su aprobación antes de finalizar el año”, manifestó Cristo en el mensaje en su cuenta de X.

Pero no es la primera vez que el jefe de Estado dice que va a ir a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento sobre los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Ya lo había hecho en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

Contexto: “Qué derrota ni qué ocho cuartos”: Petro, tras renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico, anunció que “votará”

Esa postura de Petro, en su momento, generó una fuerte crítica del expresidente Juan Manuel Santos, quien le recordó al presidente que él es el jefe de Estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El 18 de octubre miles de norteamericanos saldrán a las calles bajo el lema ‘No Kings Day’

2. Petro calienta la consulta del Pacto Histórico: “Sabemos sobre la popularidad del Gobierno y les dio histeria”

3. Turismo fluvial en Bolívar: llega nuevo crucero al río Magdalena. Esto es todo lo que debe saber

4. “Luis Alberto Rendón hizo justicia por propia mano”, la Fiscalía reveló detalles del caso contra el papá de Greeicy Rendón

5. Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAcuerdo de pazNaciones Unidas

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Petro calienta la consulta del Pacto Histórico: “Sabemos sobre la popularidad del Gobierno y les dio histeria”

Redacción Semana
Alocución Gustavo Petro

Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

Redacción Semana
Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho mesas de votación

La suerte de Daniel Quintero tras su renuncia a la consulta del Pacto Histórico: ¿tendrá que devolver millonarios recursos al Estado?

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.