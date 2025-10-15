Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

Este miércoles 15 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una advertencia sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz que firmó el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las FARC.

El jefe de Estado amenazó con ir a las Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano incumplió sobre uno de los temas cruciales de la implementación de los acuerdos.

De acuerdo con Petro, la no aprobación del Congreso de la República de la jurisdicción agraria afecta la declaración unilateral del Estado.

“El Congreso, al no aprobar el proyecto de jurisdicción agraria, se iría de frente a incumplir el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, que son declaración unilateral de Estado”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Tendría que acudir a la próxima sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e informarlo como un cabal incumplimiento del Estado colombiano a la declaración unilateral que nuestro propio Estado presentó a esa entidad y que lo hace obligatorio”.

“Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara proceder con diligencia para no producir un incumplimiento con consecuencias sancionatorias por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, insistió el jefe de Estado.

La advertencia del presidente Gustavo Petro se dio luego de una publicación que hizo a través de redes sociales su exministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Faltan ocho semanas para que termine el periodo ordinario de sesiones de Congreso y las mesas directivas de Senado y Cámara aún no agendan para plenaria la Ley de Jurisdicción Agraria que logramos concertar con todas las bancadas hace un año”.

“El pueblo campesino de Colombia la está esperando hace décadas y es parte esencial de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Pido a @Lidiosenado y @Julianlopezte, demócratas y liberales, amigos de la paz, que la agenden para avanzar en su aprobación antes de finalizar el año”, manifestó Cristo en el mensaje en su cuenta de X.

Pero no es la primera vez que el jefe de Estado dice que va a ir a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento sobre los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Ya lo había hecho en una declaración que dio en la Casa de Nariño.