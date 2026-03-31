Gustavo Petro anuncia que el Gobierno se retira de la junta del Banco de la República: envió fuerte mensaje

Luego de que se conociera que el Banco de la República tomó la determinación de aumentar las tasas de interés, pese a las constantes solicitudes que elevó el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro habló de ese tema en particular en sus redes sociales.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado se pronunció por la ruptura entre su gobierno y el Banco de la República, crisis que estalló este martes 31 de marzo.

MinHacienda, Germán Ávila, se retiró abruptamente de la reunión de la junta directiva del Banco de la República: desacuerdo tras decisión de tasas

“Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana. El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida”, expresó el mandatario colombiano.

En otro mensaje expresó: “La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros; ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”.

Y avanzó: “Es una posición política de oposición. La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos. La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda, y busca por allí un colapso fiscal”.

Frente a la determinación del banco emisor de subir en 100 puntos básicos las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló las razones de por qué el Gobierno se levantó de la mesa.

“Esta comunicación, firmada a nombre de la junta directiva del Banco de la República, recibió por parte del ministro una reclamación, en el sentido de que esta comunicación no fue discutida en la junta directiva y que en ese sentido no podía ser firmada por el secretario de la junta. Creemos que aquí hubo un abuso de la situación, comprometiendo a toda la junta directiva y, en particular, al Ministerio de Hacienda con esta comunicación que no fue autorizada”, indicó el alto funcionario del Gobierno.

Sumado a ello, Ávila lanzó varios reparos a la decisión de la junta del Banco de la República: “Consideramos que esta propuesta presentada por cuatro miembros de la junta del banco afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económico que se ha venido dando en el país y que, si bien todos los indicadores económicos muestran que estamos en una senda de recuperación de la economía, estas decisiones están afectando de manera grave y significativa los esfuerzos del Gobierno por mantener la dinámica de la recuperación de la economía”.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, sustentó decisión de subir tasas en 100 puntos, en medio de tensión con el Gobierno

En varias ocasiones, el mandatario colombiano ha lanzado agudas críticas al Banco de la República por no bajar las tasas de interés, expresando que esa posición está politizada con una afectación a su gobierno.