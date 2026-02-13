Gustavo Petro: “Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social”

El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje en su cuenta de X, luego de que el Consejo de Estado comunicara oficialmente la suspensión del decreto que estableció el valor del salario mínimo para la vigencia de 2026.

Sin mencionar directamente la decisión, que ha sido reprochada por sectores políticos ligados al petrismo y por los mismos ministros, el primer mandatario manifestó:

“Ay de Dios del que se atreva a elegir su propio verdugo. Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social. Es la hora de los pueblos. Se elige al verdugo si se vende el voto”, escribió el jefe de Estado en la mañana de este 13 de febrero.

Más tarde, volvió a compartir un mensaje que escribió el 11 de febrero: “Para quienes decían que con el salario vital se desplomaba el empleo, aquí uno de los principales bancos de EE. UU. ve un panorama muy sólido para el empleo”.

A falta de una decisión pública del Gobierno nacional sobre cuál postura se adoptará frente a la determinación del Consejo de Estado, ya el círculo cercano del primer mandatario está decantando la estrategia a través de redes sociales.

Andrés Hernández, asesor de comunicaciones de Petro, ha mencionado en su cuenta de X: “Ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el salario vital, todos debemos salir a las calles”.

Mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que este alto tribunal habría tenido motivos políticos para tumbar el decreto.

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

“Me acabo de enterar de que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el salario mínimo vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia”, afirmó el funcionario.

Agregó: “Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”.

Isabel Zuleta, congresista del Pacto Histórico y una de las más cercanas al presidente, dijo que, una vez más, el Consejo de Estado se estaría poniendo del lado de un supuesto bloqueo institucional que estaría intentando frenar al Gobierno.

“Nunca hablé con el presidente del plan B”: Armando Benedetti dice que suspensión del salario mínimo da “gasolina” a las campañas

“Lo que hace el Consejo de Estado es ir en contravía del mandato popular. Y esto confirma algo urgente: Colombia necesita reformas profundas, no solo en lo social y económico, sino también en la justicia. Hoy más que nunca: movilización popular por una asamblea nacional constituyente", dijo la senadora.