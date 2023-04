Gustavo Petro contra los expresidentes: el mandatario no solo rompió su coalición sino que también arremetió contra sus antecesores

El presidente Gustavo Petro definitivamente rompió en cólera en las últimas horas. No solo le puso fin a la coalición legislativa que logró conformar y le pidió la renuncia a todos sus ministros sino además su cuenta de Twitter para irse lanza en ristre contra sus antecesores, quienes han hecho reparos a algunas de sus reformas.

En los últimos días, el jefe de Estado ha cazado pelea prácticamente con todos los que han pasado por la Casa de Nariño desde 1990. César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque han sido objeto de las pullas del mandatario.

Si bien la molestia de Petro viene desde hace varios días, el florero de Llorente ha sido la polémica reforma a la salud de Carolina Corcho, un controversial proyecto por el cual el Gobierno se ha jugado a fondo pero que ha generado duros reparos en los sectores políticos.

La Comisión Séptima de la Cámara discute actualmente la Reforma a la salud - Foto: Guillermo Torres

Uno de los que más desató la furia de Petro fue el expresidente César Gaviria, a quien el jefe de Estado acusó de vulnerar los derechos políticos de los integrantes de su colectividad y anunció que elevará el caso a instancias internacionales.

En el mensaje que publicó Petro en sus redes sociales, no dudó en advertir que elevará esa situación de Gaviria ante la Convención Americana de Derechos Humanos para que revise ese caso con lupa.

“Si el expresidente insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos”, trinó Petro.

La evidente molestia del presidente Petro obedeció a la drástica advertencia que lanzó Gaviria contra los congresistas del Partido Liberal que voten favorablemente la controversial reforma a la salud en la célula legislativa .

Petro aseguró que Gaviria está llevando a sus copartidarios a votar negativamente la iniciativa, “obligados por los nostálgicos del poder”.

“El presidente Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad”, trinó Gustavo Petro.

El primer mandatario también se fue lanza en ristre contra el expresidente Álvaro Uribe por las críticas que ha hecho frente a la reforma a la salud.

“¡Habrá manera de una reflexión sobre la salud que solamente reforme atención preventiva y en comunidades dispersas, y salario de los servidores del Sistema!”, apuntó Uribe desde su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado no se aguantó y se fue en críticas contra Uribe. Aseguró que poner a las EPS a manejar “recursos públicos” lleva a “desatender pacientes incluso en peligro de muerte”.

“Expresidente Uribe, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos? Si sabe que eso lleva a desatender pacientes incluso con peligro de muerte y a quebrar hospitales?”, se preguntó el mandatario.

Pelea con Santos

Uno de los pocos expresidentes que hasta hace pocas semanas se había salvado de los sablazos que lanza Petro desde su cuenta de Twitter era Juan Manuel Santos, pero en los últimos días esa tregua se rompió.

En un foro de este martes, Santos, quien no se había metido mucho en las reformas del gobierno, le envió un duro sablazo al Gobierno.

Juan Manuel Santos y Gustavo Petro - Foto: Esteban Vega / Juan Carlos Sierra

“Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”, expresó Santos.

Frente a esto, Petro se despachó también. “Algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo... mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma”.

El presidente fue más allá y aseguró: “Dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de Chapinero. No han entendido lo que es la paz. La paz es que la gente no tenga el hambre del estómago; que la gente tenga las condiciones para trabajar. Es sencilla, pero qué compleja es volverla una realidad”.

La pelea entre Santos y Petro no es nueva. Recientemente, el expresidente hizo algunas críticas sobre la forma en la que el Gobierno está implementando el acuerdo de paz de La Habana con las Farc que el exmandatario firmó.

Petro abrió la posibilidad de modificar ese tratado porque considera que hay temas que quedaron faltando. Santos respondió esas críticas y defendió su acuerdo. “Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña y el presidente Petro se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las Farc”, le reclamó.

Tras las diferencias que salieron a flote entre ambos, Petro aseguró que iba a convocar a una reunión con el exmandatario para discutir el acuerdo de La Habana en profundidad, sin embargo, el presidente no llegó a la cita. Santos se quedó esperándolo en un salón en Cartagena y en voz baja se rumoró que ese hecho le molestó bastante.

Pelea con Duque

Si bien el expresidente Iván Duque poco se ha metido con la reforma a la salud, también recibió las críticas de Petro pero por la implementación del proceso de paz.

En el marco de un evento sobre el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Petro lanzó agudas pullas contra Duque frente a las tareas que quedaron pendientes por esa administración sobre los acuerdos de paz.

“Tengo que comprar esas tierras, sin pensar aún en la clase Institucional que sería capaz de comprar tres millones de hectáreas, por lo menos en las fechas que se proponen en el acuerdo de paz”, sostuvo Petro.

Iván Duque, presidente de Colombia - Foto: EFE

Y agregó en su declaración: “Se firmó el acuerdo de paz y han pasado siete años, en noviembre se cumplen siete años, a mayor parte de ese acuerdo es Duque, cuatro años que pasaron, ¿cuántas hectáreas compró Duque para cumplir el primer punto del acuerdo?, 17.000 hectáreas, 0,3 % del acuerdo en cuatro años”.

“0,3 % del total de tierras, ¿qué fue lo que hizo Duque entonces?, hacer trizas el acuerdo de paz, porque además quemó cuatro años, ahora este Gobierno y el otro Gobierno tienen que hacer cumplir el punto uno de los acuerdos”, sentenció.

Duque no tardó en responder. En su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que pudo haber “falta de rigor” en lo dicho por su sucesor.

“A la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos. Para el 7/08/2022 ingresaron 1,7 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, en más de 14.000 predios. Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor”, publicó el expresidente en su cuenta de Twitter, con cifras de la Agencia Nacional de Tierras.

En otro trino, el expresidente mostró más cifras que sustentan los avances en titulación de tierras durante su Gobierno.

“En desarrollo del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural se ingresaron 1.711.124 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, a través de 14.167 predios”, se lee en el documento compartido por el exmandatario.

De esta manera, el presidente Gustavo Petro parece estar quedando cada vez más solo en la defensa de sus reformas.