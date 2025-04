Frente a la drástica medida que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles recíprocos a todos los países del mundo, incluido Colombia, de un 10 %, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, no guardó silencio.

Donald Trump: los aranceles del 10% a Colombia afectarían el 30% de las exportaciones. “Ojalá que a Petro no se le ocurra trinar”

Contexto: Donald Trump: los aranceles del 10% a Colombia afectarían el 30% de las exportaciones. “Ojalá que a Petro no se le ocurra trinar”

“En el tema arancelario, hemos dicho que no se puede tener una actitud proteccionista per se, ni librecambista per se; ambas posturas son dañinas. En nuestro programa hablamos, en el 2022, de una política arancelaria inteligente”, dijo Petro en el mensaje.