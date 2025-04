Gustavo Petro lanzó alarmante vaticinio sobre Ecopetrol. Reveló en cuánto tiempo, según él, se va a quebrar

Santos arremetió contra la paz de Petro y señaló al gobierno de organizar a las disidencias: “Se metieron a negociar con 14 grupos y no tenían idea”

A renglón seguido, el mandatario colombiano expresó que en su Gobierno no se va a quebrar Ecopetrol, sino que esa situación se registrará en, por lo menos, cinco años.

Además, indicó: “Ya bajaron 17 % las exportaciones, no es porque produzcamos menos, sino porque demandan menos. Y va a pasar lo mismo con el carbón. Y si Ecopetrol no se mete en la energía eléctrica, las energías limpias, la inteligencia artificial, quiebra. No quebrarán este gobierno, pero sí en cuatro o cinco años por la terquedad de estarse amarrando a una tecnología de rendimientos decrecientes que es el petróleo”.