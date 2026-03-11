Gustavo Petro ordenó ofensiva contra las disidencias de las Farc que dejó cinco muertos: “Éxito contra el narcotráfico”

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer detalles de una ofensiva militar que ordenó en contra de la estructura criminal de las disidencias de las Farc.

La acción la ejecutó la Armada Nacional en Buenaventura. En el mensaje, el mandatario expresó que su Gobierno ha tenido éxito en la lucha contra el narcotráfico.

“Operación de la armada nacional en el bajo Calima, 5 personas muertas 4 sometidas y 1 capturado de la columna Jaime Martinez, de los narco grupos de Marlon. Fueron incautados 13 fusiles. Éxito militar en la lucha contra el narcotráfico”, posteó el jefe de Estado.

Sobre ese enfrentamiento, la Armada Nacional entregó más información por medio de un comunicado: “En el marco de la ofensiva permanente adelantada por la Armada de Colombia, a través de unidades de la Fuerza Naval del Pacífico, y con información suministrada por Inteligencia Naval, se desarrolló una operación conjunta y coordinada con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, DIJIN de la Policía, contra integrantes de la Columna Móvil “Wilson González”, autodenominados “Fuerzas Especiales” del GAO-r Estructura “Jaime Martínez”.

“Durante el desarrollo de la operación, se produjo un enfrentamiento que dejó como resultado tres integrantes del GAO-r muertos en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, un Infante de Marina resultó herido, pero fue atendido de manera oportuna, y se encuentra actualmente, fuera de peligro”, señaló.

En la comunicación, la Armada indicó que esa estructura de las disidencias de las Farc, ha sido la “responsable de diversos ataques contra unidades de la Fuerza Pública en el área del Bajo Calima. Entre estos hechos se encuentra el homicidio de un Infante de Marina Profesional en agosto de 2025, perpetrado mediante el uso de drones acondicionados con explosivos. Así mismo, han ejecutado hostigamientos y acciones con artefactos explosivos contra unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 21”.

“Los hechos se registraron en el corregimiento de Bajo Calima, zona rural del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, lugar donde estas estructuras ilegales venían adelantando acciones de intimidación y coacción contra la población civil, así como la planeación de acciones terroristas contra la Fuerza Pública, con el propósito de disputar el control de economías ilícitas en el territorio, corredores estratégicos de movilidad en esta región, los cuales son utilizados para el tráfico de estupefacientes y la proyección de su expansión criminal entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó; éstas acciones criminales, sumadas a los enfrentamientos sostenidos con otros actores ilegales en la zona, han generado zozobra y riesgo para las comunidades del corregimiento de Bajo Calima”, recalcó.

Además, ese operativo dejó como resultado la incautación de cinco fusiles, un tubo cañón de ametralladora, más de 3000 cartuchos de diferentes calibres, granadas, artefactos explosivos improvisados y equipos de comunicación; el cual, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.