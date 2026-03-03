POLÍTICA

Gustavo Petro reporta “golpe estratégico” contra Iván Mordisco; habla de “bombardeo” e informa que la operación contra el jefe guerrillero continúa

Las operaciones contra Mordisco continúan, dijo el presidente. El jefe guerrillero se convirtió en uno de los principales objetivos de Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:34 a. m.
Iván Mordisco y Gustavo Petro.
Iván Mordisco y Gustavo Petro. Foto: Suministrada, Presidencia

El presidente Gustavo Petro le declaró la guerra durante su gobierno al jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, y ha avanzado en su estrategia de debilitar y derrotar al líder guerrillero.

En la madrugada de este martes, 3 de marzo, Petro desde su cuenta oficial de X, confirmó que las Fuerzas Militares, una vez más, atacaron los campamentos de Mordisco en las profundidades de Guaviare, un departamento donde él protagoniza una disputa por territorio con Calarcá Córdoba, el otro jefe guerrillero. Estos hechos han dejado más de una decena de muertos y desplazados de esa región del país.

“Se ha dado un golpe estratégico a los narco grupos de Iván Mordisco en El Retorno, Guaviare. La Fuerza Aérea y el Ejército de Colombia logran este éxito”, informó el jefe de Estado.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño.
Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Precisó que más de 25 fusiles fueron recuperados durante la operación. También cinco ametralladoras M60, explosivos “y miles de municiones. Se recuperaron menores, dos personas se entregaron y dos fueron capturadas”.

Nación

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

Política

Cambio Radical no participará en Comisión de Seguimiento Electoral y lanzó críticas a Petro por hablar de “fraude”

Política

El nuevo dolor de cabeza de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: dos denuncias en su contra por revelar historia clínica del niño Kevin Acosta

Política

El Centro Democrático se quedó sin una de sus fichas al Senado: Marelen Castillo no logró desprenderse del partido de Rodolfo Hernández y perdió una tutela

Política

Daniel Quintero busca atajar a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida: ¿logrará imponerse este 8 de marzo?

Política

Álvaro Uribe sugiere que haya apoyo de la comunidad internacional tras amenazas contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón

Política

Xavier Vendrell asegura que Petro “ha estado muy solo”, y cree que en un futuro le apostará a Roy Barreras en las elecciones presidenciales

Política

“Mientras se ofrecen garantías a ‘gestores de paz’, se desestiman alertas contra autoridades legítimas”: el reclamo del gobernador de Antioquia a Petro

Nación

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

Política

“Siento los proyectiles encima de mi edificio”: colombiano residente en Medio Oriente narró a SEMANA detalles sobre cómo vive la guerra

Petro dijo que aún continúa la operación contra el jefe subversivo “que consistió en un bombardeo con acción en tierra subsiguiente en la selva”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recalcó que la operación contra Mordisco busca frenar el número de homicidios en Guaviare.

Gustavo Petro publicó el armamento que las Fuerzas Militares incautaron a los hombres de Iván Mordisco.
Gustavo Petro publicó el armamento que las Fuerzas Militares incautaron a los hombres de Iván Mordisco. Foto: Gustavo Petro.

“Según información de la Dijín de nuestra Policía de Colombia, el homicidio en el Guaviare se concentra en la zona rural, donde los grupos armados organizados ilegales son la principal amenaza contra la vida”, informó.

Las cifras oficiales indican que el homicidio en esas zonas apartadas se incrementó en un 45 por ciento a raíz de los enfrentamientos entre hombres de alias Mordisco y Calarcá que, por ejemplo, desataron una matanza recientemente de 26 personas en ese departamento.

“En este año, en el Guaviare, el homicidio rural ha aumentado un 45 % frente al mismo período del año anterior, situación que exige una respuesta firme, proporcional y ajustada a la ley para proteger a la población”, señaló Sánchez.

El presidente y las Fuerzas Militares han emprendido un seguimiento minucioso a Iván Mordisco y sus guerrilleros luego de que el narcotraficante se burlara una vez más del proceso de paz con el Gobierno. Lo hizo inicialmente durante la administración de Juan Manuel Santos y repitió la historia con Gustavo Petro.

Petro habló de la foto en la que se ve a Mordisco solo en una lancha.
Petro habló de la foto en la que se ve a Mordisco solo en una lancha. Foto: Getty Images / AFP

Mordisco motivó a Calarcá a seguir sus pasos y como no lo consiguió empezó a pelear con su compañero de las Farc y con el propio Estado.

Distintos sectores políticos aplauden los resultados de las Fuerzas Militares contra Mordisco por todo el terror que ha sembrado en Cauca y Guaviare, pero le exigen al Gobierno que tenga mano dura con Calarcá Córdoba, señalado de varias acciones contra la fuerza pública, pese a que sigue en la mesa de negociación de paz.

El Ministerio de Defensa ha insistido en que las operaciones contra Iván Mordisco se están ejecutando “con estricto respeto por los derechos humanos y aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de la Constitución y la ley”.

Más de Política

Ingrid Paola Hernández Sierra, la funcionaria del Gobierno que falleció en las últimas horas.

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

Germán Córdoba y la carta enviada al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Cambio Radical no participará en Comisión de Seguimiento Electoral y lanzó críticas a Petro por hablar de “fraude”

Gustavo Petro, la denuncia y el menor Kevin Acosta.

El nuevo dolor de cabeza de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: dos denuncias en su contra por revelar historia clínica del niño Kevin Acosta

Marelene Castillo y Álvaro Uribe en Manizales.

El Centro Democrático se quedó sin una de sus fichas al Senado: Marelen Castillo no logró desprenderse del partido de Rodolfo Hernández y perdió una tutela

Daniel Quintero, Roy Barreras

Daniel Quintero busca atajar a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida: ¿logrará imponerse este 8 de marzo?

Álvaro Uribe, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez.

Álvaro Uribe sugiere que haya apoyo de la comunidad internacional tras amenazas contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón

Xavier Vendrell, Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Petro.

Xavier Vendrell asegura que Petro “ha estado muy solo”, y cree que en un futuro le apostará a Roy Barreras en las elecciones presidenciales

María Lucía Villalba.

María Lucía Villalba, candidata al Senado del Nuevo Liberalismo: “Necesitamos un gobierno que desideologice el debate”

Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro.

“Mientras se ofrecen garantías a ‘gestores de paz’, se desestiman alertas contra autoridades legítimas”: el reclamo del gobernador de Antioquia a Petro

Noticias Destacadas