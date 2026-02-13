Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Este viernes 13 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en su cuenta personal de X, publicando varios mensajes por la decisión que afectó una medida que adoptó su Gobierno.
Se trata de la suspensión provisional que hizo el Consejo de Estado del decreto del salario mínimo para 2026, el cual se fijó en 23 %.
En uno de los mensajes, el mandatario colombiano respondió a las reacciones que se han conocido de varios candidatos presidenciales; lanzó un sablazo por medio de su cuenta personal de X.
“Parece que hay consenso político a favor, pero ahora unos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al consejo electoral para que la hunda, y se lleve el rechazo nacional de la gente que trabaja. Mientras ellos se tranquilizan con los votos. Es un pacto por la vida el que le propongo al empresariado de Colombia”, expresó el jefe de Estado.
Varió por completo el apoyo al salario vital.— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026
Parece que hay consenso político a favor, pero ahora unos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al consejo electoral para que la hunda, y se lleve el rechazo nacional de la gente que trabaja. Mientras ellos se… https://t.co/iKrX8CpICu
Petro en otro de los mensajes indicó: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.
“El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia. Pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art. 53 de la Constitución nacional, para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia”, recalcó Petro.
Este es el mensaje completo del jefe de Estado:
Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado.— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026
El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas
El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al… pic.twitter.com/1XVIFJfZeV
Frente a la decisión del Consejo de Estado que le dio un golpe al decreto del salario mínimo, estos son algunos de los mensajes que publicaron los candidatos presidenciales:
¡Urgente!🚨🚨🚨— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 13, 2026
Se cayó aumento al salario mínimo en el Consejo de Estado. Pero a los trabajadores hay que cumplirles, no les pueden hacer conejo, por culpa de este Gobierno chambón. Hay que salvar las empresas y no permitir que incendien el país. #salariominimo pic.twitter.com/7zsGjLh4HM
RECHAZO LA REGRESIVA SUSPENSIÓN DEL SALARIO VITAL— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 13, 2026
Rechazo la arbitraria y regresiva, medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para…
El aumento del salario mínimo tiene que mantenerse. Para que no vaya a caerse es importante que el Gobierno complete lo que le está pidiendo el Consejo de Estado.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 13, 2026
Nosotros bajaremos drásticamente los impuestos para mantener un salario alto a los trabajadores y que no se… pic.twitter.com/Xwi5vvPnWY
Tenemos que defender el salario mínimo vital. No podemos permitir que se retroceda en lo conquistado y si el Gobierno tiene que justificar algo, que haga la tarea y subsane los parámetros del decreto en los términos correspondientes, ¡Pero hay que defender esta victoria de los… pic.twitter.com/oWVM97Wszv— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 13, 2026
El Consejo de Estado fue claro: las decisiones laborales requieren concertación y racionalidad económica.— Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) February 13, 2026
Hoy el salario mínimo solo cobija al 10% de quienes trabajan, mientras el 60% está en informalidad o gana menos.
No se trata de discursos, se trata de resultados. En…