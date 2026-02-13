Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Este viernes 13 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en su cuenta personal de X, publicando varios mensajes por la decisión que afectó una medida que adoptó su Gobierno.

Se trata de la suspensión provisional que hizo el Consejo de Estado del decreto del salario mínimo para 2026, el cual se fijó en 23 %.

Francia Márquez dijo que “como mujer trabajadora” lamenta la suspensión del decreto del salario mínimo: “No es un capricho”

En uno de los mensajes, el mandatario colombiano respondió a las reacciones que se han conocido de varios candidatos presidenciales; lanzó un sablazo por medio de su cuenta personal de X.

“Parece que hay consenso político a favor, pero ahora unos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al consejo electoral para que la hunda, y se lleve el rechazo nacional de la gente que trabaja. Mientras ellos se tranquilizan con los votos. Es un pacto por la vida el que le propongo al empresariado de Colombia”, expresó el jefe de Estado.

Petro en otro de los mensajes indicó: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.

“El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia. Pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art. 53 de la Constitución nacional, para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia”, recalcó Petro.

