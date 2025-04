Gustavo Petro reveló su nueva estrategia de paz con organizaciones criminales: ya no se enfocará en los ceses al fuego

Por medio de un extenso mensaje en su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano reveló que ya no le apostará a los polémicos ceses al fuego.

“El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo. Pero no solo el mercenarismo es une expresión de debilidad y aislamiento del pueblo: todo ejército mercenario es débil; no solo es una demostración que los cuantiosos recursos que se necesitan para configurar una fuerza mercenaria provienen es del narcotráfico: imposible sostener una fuerza mercenaria con el simple apoyo campesino; sino que es el narcotráfico el que termina dirigiendo la fuerza mercenaria y coloca sus objetivos, que no son más que los de cuidar el negocio ilícito”, posteó Petro.