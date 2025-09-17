Suscribirse

Gustavo Petro reveló video de incautación de cocaína, pero la marca del cargamento llamó la atención: “Benetti”

De acuerdo con las autoridades, ese tipo de marcas pueden ayudar al desmantelamiento de las estructuras criminales.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 5:52 p. m.
Gustavo Petro y cargamento incautado de cocaína
Gustavo Petro y cargamento de cocaína incautado. | Foto: Foto Presidencia y pantallazo tomado de un video que compartió Gustavo Petro en su cuenta de X

En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de sus redes sociales, comparte detalles de los diferentes operativos que realizan las autoridades en contra de estructuras criminales.

En su cuenta de X, el jefe de Estado reveló detalles de acciones de la fuerza pública en contra del negocio ilegal de la droga en zonas estratégicas del país.

Contexto: Gustavo Petro contra todos: el mandatario generó una tormenta política por la descertificación de Estados Unidos

Recientemente, el mandatario colombiano compartió un video en el que su Gobierno golpeó a una organización que, al parecer, se dedica al negocio del narcotráfico.

“Policía Nacional incauta más de media tonelada de cocaína en la vía Palmira y villa Rica, en el Cauca”, publicó Gustavo Petro.

Sin embargo, en medio de ese operativo que desplegó la Policía Nacional en el departamento del Cauca, la marca que llevaba el cargamento de cocaína incautado llamó la atención, “Benetti”.

Marca de cargamento de cocaína incautada por las autoridades
Marca de cargamento de cocaína incautada por las autoridades. | Foto: Pantallazo tomado del video que compartió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X

De acuerdo con las autoridades, ese tipo de marcas en varios casos permiten detectar a qué tipo de organización criminal corresponde, lo que podría acelerar su desmantelamiento.

En otro trino, el jefe de Estado también expresó: “Capturados, tres integrantes de frente disidente en Chaparral, Tolima”.

No obstante, pese a los continuos operativos que se realizan por parte de la Policía y el Ejército en contra de estructuras dedicadas al tráfico ilegal de drogas, la producción en Colombia se ha disparado, según lo han alertado las autoridades estadounidenses.

Donald Trump Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: Presidente / AP

Por esa situación, el Gobierno de Estados Unidos castigó a la administración de Gustavo Petro con la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas. Especialmente por no disminuir considerablemente las hectáreas de cultos ilícitos de coca.

Frente a ese castigo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una pulla a Petro: “Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”.

Pero el presidente colombiano le respondió: “Señala que no he sido un buen socio en la lucha, cuando arriesgué mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político”.

“No calculé que el poder político en EE. UU. quedara en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo. Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpeen campesinos. No somos cipayos, no súbditos”, anotó el jefe de Estado.

Contexto: Embajador (e) de Estados Unidos enciende las alarmas y dice que la relación con Colombia atraviesa por un “momento delicado”

Finalmente, manifestó en esa publicación: “EE. UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”.

